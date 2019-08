​Apreendidos 15kg de frango em decomposição durante festival em São Miguel

A Inspecção das Actividades Económicas (IGAE) apreendeu esta sexta-feira, 9, em São Miguel, 15 quilos de frango temperado que estava em decomposição, exalando mau cheiro e que iria ser usado no preparo de bifanas, anunciou hoje a instituição.

De acordo com informações divulgadas pela IGAE, a apreensão foi feita durante acções de fiscalização realizadas em conjunto pela direcção de fiscalização da Câmara Municipal de São Miguel e a Polícia Nacional, no âmbito das festividades do 15 de Agosto, em particular durante os dois dias de festivais, 09 e 10 de Agosto.

“O produto foi imediatamente confiscado e seguidamente destruído para evitar quadro de intoxicação alimentar (vómitos e diarreias). 15 kg daria para ser consumido, em média, por 150 pessoas”, refere.

A IGAE lembra que no encontro realizado no dia 05 de Agosto com todas as vendedeiras, foram alertadas da importância da correta conservação de carnes, maioneses, mariscos, peixes, etc. para evitarem comercializar produtos anormais que perigam a saúde dos consumidores.

“A IGAE aproveita para alertar aos consumidores para terem cuidados redobrados neste período mais quente e apelar aos comerciantes a tomarem devidos cuidados”, alerta.