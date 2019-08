​Guardas do Parque Industrial do Lazareto com seis meses de salários em atraso

Os guardas e a secretária do Parque Industrial do Lazareto, em São Vicente, estão com seis meses de salários em atraso. Descontentes, realizaram hoje uma manifestação em Mindelo.

No total, são sete os profissionais que estão nesta situação considerada "gritante" pelo presidente do Sindicato da Industria Geral Alimentação Construção Civil e Afins (SIACSA). Gilberto Lima diz que a administração do parque tem-se remetido ao silêncio.

“É uma situação gritante, tendo em conta que mexe com a estrutura familiar destes trabalhadores. Quem de direito, que lhes paga o salário, não consegue ver, fica mergulhado no silêncio, ainda por cima se tratando de pessoa de bem – estamos a falar do PCA do parque, o Governo e a Câmara, que têm acções nessa unidade industrial. Essa situação é de penúria e de violação dos direitos dos trabalhadores. os trabalhadores têm fome”, diz.

O líder sindical afirma que são trabalhadores com mais de 15 anos de serviço. Por isso, defende que se não há condições para a sua manutenção, os mesmos devem ser despedidos, mediante pagamento das respectivas indemnizações.

“O mais grave é que é o próprio Estado que tem trabalhadores a trabalhar sem receber e com fome. É uma situação que deve ser analisada friamente por quem de direito, porque a qualquer momento um ou outro trabalhador dessa unidade pode morrer de fome”, entende.

António Chantre, porta-voz dos profissionais, descreve uma situação complicada.

“Nas lojas onde costumávamos tomar mantimentos deixaram de o fazer por causa de dívidas. Estamos a passar por uma situação ridícula e muito complicada”, refere.

Apesar do não pagamento dos salários, os trabalhadores continuam a comparecer ao serviço. O Sindicato da Industria Geral Alimentação Construção Civil e Afins diz que se a situação não for resolvida dentro de cinco dias, o caso vai parar aos tribunais.

Apesar de muitas tentativas, até ao momento, não conseguimos chegar a conversa com a administração do Parque Industrial do Lazareto.