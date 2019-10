Nigeriano detido com cocaína fica em prisão preventiva

Homem de 49 anos foi detido no aeroporto do Sal. No estômago trazia mais de 100 cápsulas de cocaína.

Ao todo o homem, que chegou a Cabo Verde no voo proveniente de Fortaleza, transportava 1,65Kg de cocaína no organismo, em forma de bolotas. Segundo um comunicado da Polícia Judiciária foram encontrados "na posse do detido", "500 dólares, 20 euros e 11 mil escudos Cabo- verdiano". "O detido foi presente, esta segunda-feira, 30, ao Tribunal da Comarca do Sal, que lhe aplicou como medida de coação a Prisão Preventiva".

