Isabel dos Santos lança bolsa de mérito em Cabo Verde

A empresária angolana está em Cabo Verde e quinta-feira, no âmbito de uma conferência sobre o “Empreendedorismo Jovem e Inovação”, lançou a "Bolsa de Mérito Isabel dos Santos".

Esta bolsa de mérito é destinada aos estudantes nacionais. “São pessoas que vão ser reconhecidas pelas suas excelências, motivação e acredito que vão transformar também este país”, afirma Isabel dos Santos.

Segundo a empresária, este programa de bolsas é uma boa oportunidade para os jovens que não têm recursos financeiros. “Tentar motivar para que a juventude seja parte da força motora que vai mudar Cabo Verde. Apoiar a juventude na educação é o papel que devo fazer, porque a educação é um privilégio”.

Isabel dos Santos acredita que a educação é o que vai transformar as nossas sociedades, “os nossos jovens vão ser promotores da diferença e de fazer crescer as economias”.

Durante a conferência, Isabel dos Santos partilhou a sua experiência e conhecimentos como empreendedora e mulher de negócios. “Os gestores de sucesso devem partilhar os conhecimentos e as experiências com a nova geração e preparar os jovens para serem os líderes do futuro”.

Além da empresária, o evento contou, ainda, com a presença de oradores convidados, como o PCA da Unitel T+, Marco Bento e o PCE da Caixa Económica, António Moreira Semedo.