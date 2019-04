CERMI atribui 40 bolsas de estudo a jovens de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau

​O Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI) vai atribuir 40 bolsas de estudos para formações profissionais de jovens das ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

Esta oferta formativa, disponibilizada pelo Governo, através do CERMI e Fundo de Sustentabilidade Social do Turismo (FSST), pretende disponibilizar formações profissionais, de nível cinco, nas áreas de energias renováveis e manutenção industrial.

A bolsa, segundo o CERMI, cobrirá todos os custos inerentes à formação dos 40 jovens, durante o período do curso no Centro e seguimento de estágio nas ilhas de origem, nomeadamente propinas, materiais escolares, equipamentos de protecção, estadia e outros.

O período de candidatura está aberto desde a última segunda-feira, 01 de Abril, e vai até o próximo dia 12.

Como perfil dos candidatos pedem-se jovens com 12º ano ou com formação profissional de nível quatro e com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos.

Os critérios de selecção, conforme os promotores, serão baseados no “mérito, género e as condições financeiras dos candidatos e famílias”.

Os resultados do concurso serão publicados até 21 e os prazos de reclamação poderão ser feitos até dia 24.

O início da formação está previsto para 02 de Maio próximo e contará com o financiamento do Fundo de Turismo.