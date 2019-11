PJ detém dois homens por abuso sexual

Homens de 30 e 18 anos foram detidos, no Sal, por suspeitas de abuso sexual de uma menor. Vítima tinha 13 anos quando os abusos tiveram início.

A Polícia Judiciária anunciou, hoje, a detenção de dois homens nas localidades de Ferradura e Hortelã Baixo, no Sal, por serem suspeitos da autoria de "um crime de Agressão e Abuso Sexual de Criança, com penetração, nas suas formas continuada e agravada, e um crime de Exibicionismo".

Segundo o comunicado da PJ, um dos suspeitos é o padrasto da vítima uma rapariga de 14 anos que "vinha sendo molestada sexualmente pelos suspeitos desde os 13 anos".

A detenção ocorreu na sexta-feira e os dois suspeitos "foram presentes, na tarde do mesmo dia, às autoridades judiciárias", tendo sido "aplicado ao padrasto da vítima Prisão Preventiva, e ao segundo indivíduo, Termo de Identidade e Residência, Proibição de Contato com a vítima, Apresentação periódica na Polícia Judiciária e Interdição de saída do país".