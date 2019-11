Helena Semedo distinguida no Fórum Crans Montana

Helena Semedo foi distinguida no Fórum das Mulheres Africanas, organizado pelo Crans Montana, que decorreu em Bruxelas, entre quinta-feira e sábado.

A actual directora- geral adjunta da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) foi galardoada pelo seu contributo ao nível da segurança alimentar e nutricional.

O galardão é dedicado a dignitários que se dedicam a causas que ajudam a transformar a vida das populações mais vulneráveis a nível global.

O African Women’s Forum, que decorreu entre 14 e 16 de Novembro, contou com um Programa especial dedicado ao reconhecimento das mulheres rurais e ao seu papel estratégico para enfrentar os desafios do desenvolvimento do sector agroalimentar no continente.

A angolana Josefa Sacko foi também distinguida, pelo seu papel na promoção e defesa da agricultura familiar e da mulher rural.

Helena Semedo foi a primeira mulher africana a assumir responsabilidades de directora-geral adjunta da FAO. Em Cabo Verde, a economista foi a segunda mulher com funções governativas. Foi também a primeira cabo-verdiana distinguida com o grau Honoris Causa, atribuído pela Universidade Aberta de Portugal em Dezembro de 2018.