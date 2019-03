Cabo Verde pode inspirar outros países com falta de água para a agricultura

Mais de 200 especialistas mundiais em gestão de águas agrícolas têm estado reunidos na Cidade da Praia, no 1º Fórum Internacional sobre Escassez de Água na Agricultura. Directora adjunta da FAO assinala exemplo de Cabo Verde.

O fim do encontro que começou na terça-feira coincide com a celebração do Dia Mundial da Água. A directora-geral adjunta da FAO, Maria Helena Semedo, espera “que os participantes actuem sob os compromissos assumidos durante o fórum para facilitar a realização da Agenda 2030 e dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.”

Para a representante, outros países podem inspirar-se no exemplo de Cabo Verde, que “está a adoptar tecnologias inovadoras de gestão da água para lidar com a seca, que o país está a atravessar.”

Com foco em Cabo Verde, Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento e países da África Ocidental, os participantes do fórum discutiram, ao longo dos dias do encontro, a forma como o problema pode ser abordado e transformado em oportunidade para o desenvolvimento sustentável e para a segurança alimentar e nutricional.

Docente da Uni-CV defende maior uso de água residual com mais controlo de qualidade A docente da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) Maria dos Anjos Lopes defendeu quinta-feira, durante o Fórum Internacional do WASAG sobre escassez de água na agricultura, o aumento do uso da água residual, sem comprometer a qualidade.

O Quadro Global para a Água na Agricultura foi criado em 2017 pela FAO e reúne mais de 60 parceiros, incluindo governos, agências da ONU, instituições académicas e organizações da sociedade civil e do sector privado de todo o mundo.

Segundo a ONU, todos estes parceiros estão “comprometidos em identificar e implementar respostas concretas para abordar em conjunto a escassez de água na agricultura, num mundo onde as alterações climáticas são uma preocupação.”

Uma das principais metas é apoiar os governos e outras partes na realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Neste momento, o Quadro Global trabalha em seis áreas prioritárias, como água e migração, água e nutrição, agricultura salina e uso sustentável da água na agricultura. Também se dedica à preparação para secas e mecanismos financeiros para a gestão sustentável dos recursos hídricos.

O evento foi organizado no contexto do Quadro Global para a Água na Agricultura (WASAG), com o patrocínio do Governo de Cabo Verde. Colaboram também a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o Ministério das Políticas Agrícolas, Alimentares e Florestais da Itália e o Serviço Federal de Agricultura da Suíça.