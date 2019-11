Parlamento Infanto-Juvenil arrancou hoje na Cidade da Praia

A 6ª edição do Parlamento Infanto-Juvenil arranca hoje, na cidade da Praia, com a participação de 80 crianças, de todos os concelhos do país.

Em entrevista à Rádio Morabeza, a presidente do ICCA, Maria do Livramento Silva, disse que durante os três dias em que vai decorrer o Parlamento Infanto-Juvenil, os deputados de 'palmo e meio' irão trabalhar à volta dos direitos das crianças.

"Vão ser apresentados três temas, a violência contra as crianças, o trabalho infantil, e a responsabilização parental. São temas muito importantes para as crianças e adolescentes da nossa terra, e queremos dar voz e vez para que essas crianças e adolescentes possam dizer as suas ideias e discutir os programas que temos. As crianças são sujeitos de direitos, por isso têm que falar e discutir o que pensam, o que eles acham que é o mais correto para terem uma vida melhor, avança.

Maria do Livramento Silva afirma que, no final do debate, será apresentada uma carta de recomendações ao parlamento e ao governo, "de modo que essas recomendações sejam utilizadas e decididas pelo governo na aplicação de normas, para que os direitos das crianças seja realmente respeitados no nosso país".

"Já se fez para as crianças, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Todos juntos vamos fazer com haja uma sociedade menos violenta, e uma sociedade que respeita os direitos das crianças ", explica.

A 6ª edição do Parlamento Infanto-Juvenil decorre até ao próximo dia 20 de Novembro e enquadra-se nas actividades de comemoração do 30º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças, adoptada pela Assembleia Geral da ONU a 20 de Novembro de 1989.

A Convenção é o instrumento de direitos humanos mais aceite na história universal, tendo sido ratificada por 196 países.