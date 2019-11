Dois detidos por agressão sexual de menores

Polícia Judiciária anunciou, hoje, a detenção de dois homens, suspeitos de agredirem sexualmente duas crianças.

As vítimas, segundo revela a Polícia Judiciária num comunicado, tinham 5 e 13 anos e residiam nos bairros de Kelém e Ponta d'Água, na Praia e as detenções ocorreram na passada quinta-feira, 21, fora de flagrante delito, sendo os dois homens, de 54 e 26 anos, suspeitos da autoria do crime de "agressão sexual de menores, com penetração".

Na mesma nota a PJ refere que as vítimas "são vizinhas dos supostos agressores, tendo os crimes sido cometidos no passado mês de Setembro".

"Os detidos foram presentes, na sexta-feira, 22, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva a um dos suspeitos e TIR, Apresentação Periódica, Interdição de saída e Proibição de contacto com as vítimas ao segundo indivíduo", acrescenta ainda a Polícia Judiciária na nota enviada à comunicação social.