INSP alerta para perigo de contaminação através do consumo de alfaces

Um estudo realizado em Novembro de 2019, para avaliação das alfaces comercializadas no município da Praia, pelo Laboratório de Controlo de Qualidade de Água e Alimentos do INSP, revela que 100% das amostras analisadas apresentavam contaminações por parasitas intestinais.

Segundo o estudo do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), as estruturas parasitárias encontradas nas alfaces foram quistos, ovos e larvas. Foram identificados 15 espécies de parasitas, algumas com importância em saúde Pública, nomeadamente Ascaris lumbricoides (conhecida por lombriga), Entamoeba histolytica, os Ancilostomídeo (Ancylostoma duodenale, e Necator americanus ) e Strongyloides stercoralis.

Como forma de prevenção, o INSP chama a atenção da população no sentido de higienizar melhor as alfaces, antes do seu consumo, pois estas podem representar um risco para a saúde dos consumidores, se medidas adequadas de higiene e desinfecção não forem adoptadas.

Entretanto, segundo o mesmo estudo, as amostras do cultivo hidropónico apresentaram menor diversidade parasitária em relação às amostras de cultivo tradicional.

Segundo o INSP, alguns dos parasitas encontrados estão associados com regularidade aos casos de diarreia. Os sintomas caracterizam-se por diarreia aquosa, acompanhada de febre baixa, dores abdominais e náuseas. Em indivíduos desnutridos e com imunidade baixa, a gastroenterite pode durar várias semanas, levando a um quadro de desidratação grave.

Podem ocorrer também afeções extraintestinais, ou seja, em diferentes órgãos e sistemas como no fígado, terminações nervosas periféricas (botulismo), má formação congénita (toxoplasmose), entre outros.

Para reduzir os riscos de consumo de alface contaminado, mas também de frutas, legumes e hortaliças o INSP recomenda a sua higienização correcta como forma de eliminar os microrganismos incluído os parasitas causadores de doenças.