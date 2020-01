9ª Edição da Semana da República com actividades em quatro cidades

As cidades do Porto Novo, Mindelo, Assomada e Praia vão receber as actividades da 9ª edição da Semana da República, que acontece de 13 e 20 de Janeiro.

O programa da Semana da República foi apresentado esta quinta-feira, pelo Chefe da Casa Civil, Manuel Faustino, numa conferência de imprensa.

Segundo Manuel Faustino, as duas datas devem orgulhar os cabo-verdianos. “Duas datas são como dois órgãos essenciais de um mesmo corpo, que é o Estado, e desse espírito único que é o sentir da Nação cabo-verdiana”.

Durante a Semana da República serão discutidos temas como “A Lei da Paridade e Emancipação das Mulheres”, “Democracia, Populismo e Estado de Direito em África”, “Consolidação do Estado de Direito em África: independência e o papel das lideranças, o desenvolvimento sustentado, o caso de Cabo Verde”, "O Lado B da Europa: Europa, Século XXI, Um Retrato Político e Social”.

Os temas das conferências, afirmou, procuram estar em franca sintonia com a actualidade, quer nacional, quer internacional, trazendo opiniões e visões de analistas e investigadores nacionais e estrangeiros, numa contribuição para um melhor conhecimento dos fenómenos sócio-políticos do nosso tempo.

“Este evento tem como objectivo afirmar o significado histórico de dois feriados importantes em Cabo Verde, 13 e 20 de Janeiro, e estimular no seio da sociedade cabo-verdiana, essencialmente nos mais jovens o (re) conhecimento dos acontecimentos que estas datas assinalam, assumindo-as como conquistas da Nação cabo-verdiana”, indica.

Além de Cabo Verde, esta edição da Semana da República será transmitida, via internet, para a diáspora, onde irão também decorrer algumas acções enquadradas nos temas em discussão.

A Semana da República é uma iniciativa do Presidente da República para promover e valorizar a história política nacional.

“Com os debates, conferências, colóquios, a Semana da República vem ajudando, e pretende seguir nessa linha, a que qualquer uma das datas tenha a elevação histórico-política que a sua dignidade e importância impõem, mas que sejam interiorizadas pelos cidadãos, como feitos e conquistas da República e não propriedade de quaisquer partidos políticos”, frisa.

A cidade de Assomada recebe a Semanada República no dia 14, com uma Conversa Aberta sobre “Lei da Paridade e Emancipação das Mulheres”, que terá como oradores Isa Costa, Lígia Fonseca, Graça Sanches e Redy Lima.

Nos dias 15 e 16 será a vez do Porto Novo receber as actividades da Semana da República, com uma "Conversa aberta sobre o livro".

No Mindelo, as actividades da Semana da República chegam no dia 17, com uma Sessão moderada por José Almada Dias. Já na cidade da Praia, haverá Conversa Aberta com alunos e professores sobre “Análise Política, a importância do jornalismo e a crise da democracia”.