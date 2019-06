Dia de Portugal comemorado na Praia e no Mindelo com a presença de Marcelo e Costa

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas vão realizar-se nas Cidades da Praia e de Mindelo, com a participação do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa e do Primeiro-Ministro, António Costa.

Marcelo Rebelo Sousa e António Costa estarão no nosso país, nos dias 10 e 11 de Junho com uma agenda cheia. A programação das comemorações prevê encontros com a comunidade portuguesa na Praia e no Mindelo, com momentos de carácter cultural e desportivo.

No dia 10, a Cidade da Praia recebe um concerto musical do cantor Tito Paris e da fadista Raquel Tavares. No dia 11, ainda na capital do país, haverá inauguração do parque desportivo da Escola Portuguesa de Cabo Verde.

Em Mindelo, no dia 11, haverá visita à exposição de Arte Contemporânea Africana “Akuaba”, passeata pela cidade com deslocação a pé desde o Palácio do Povo, até à Praça Dom Luís.

Segundo uma nota da embaixada de Portugal na Cidade da Praia, está ainda programada actuação da Banda Municipal de São Vicente, na Praça Dom Luís e almoço na fragata da Marinha Portuguesa “Álvares Cabral” com as autoridades locais, no Porto do Mindelo.

Constam da programação, convívio desportivo com crianças e jovens desportistas, acompanhados pelo jogador da selecção nacional, Eliseu Pereira dos Santos.

Desfile Militar das Forças Armadas cabo-verdianas e portuguesas e recepção à Comunidade Portuguesa, com concerto musical do cantor Tito Paris e da fadista Raquel Tavares são outras actividades que fazem parte do programa das comemorações do dia de Portugal em Cabo Verde.