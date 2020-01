Funeral de Giovani será no dia 18

A urna com o corpo do estudante dos Mosteiros Luís Giovani dos Santos Rodrigues, falecido a 31 de Dezembro vítima de agressão ocorrida em Bragança, Portugal, chega no final da tarde de hoje à ilha do Fogo.

A urna será transportada pela companhia aérea Binter Cabo Verde, que se disponibilizou para tal e chega a São Filipe por volta das 17:00. Um grupo de jovens dos Mosteiros, segundo o presidente da câmara municipal dos Mosteiros, Carlos Fernandinho Teixeira, estará no aeródromo de São Filipe para receber os restos mortais do estudante, deslocando-se de seguido para aquele município onde o funeral será realizado no próximo sábado, 18 de Janeiro. Em São Filipe várias pessoas estão a organizar para se juntar ao grupo que virá dos Mosteiros para receber a urna de Giovani Rodrigues. Segundo fontes familiares, o pai de Giovani que se deslocou a Portugal na sequência deste incidente chega à ilha do Fogo na próxima quarta-feira, 15 de Janeiro. A nível dos Mosteiros, quer a câmara como a Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda estão a preparar o funeral deste jovem que era muito querido no município. Luís Giovani dos Santos Rodrigues, de 21 anos, recorda-se, morreu no passado 31 de Dezembro, vítima de agressão em Bragança para onde tinha se deslocado em Outubro para formação em design de jogos digitais, no Instituto Politécnico de Bragança. Luís Giovani era um dos mais promissores artistas dos Mosteiros tendo-se destacado na banda Beatz Boys, um grupo integrado por jovens formados pela paroquia de Nossa Senhora da Ajuda.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.