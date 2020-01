Página Síntese dos Dados Nacionais apresentada hoje na Praia

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE), em parceria com o Banco de Cabo Verde (BCV) e o Ministério das Finanças, no âmbito da Missão do FMI– Sistema Geral de Disseminação de Dados (e-GDDS), apresentou hoje, na cidade da Praia, a página Síntese dos Dados Nacionais (NSDP).

De acordo com o Presidente do INE, Osvaldo Borges, o lançamento do portal é um “importante” marco no esforço virado para o país na melhoria contínua das publicações estatísticas e marca a implementação do e-GDDS que, como disse, é uma “importante” norma internacional na transparência de dados económicos e financeiros em Cabo Verde.

“Servirá para os investigadores, os investidores, emigrantes, parceiros nacionais, a toda a sociedade nacional e internacional”, falou.

Para o administrador do Pelouro do Banco de Cabo Verde, Carlos Rocha, a NSDP traz, além das vantagens para o sector financeiro, vantagens para todos aqueles que utilizam a informação para a tomada de decisão.

“É fundamental, quando se toma decisão que se tenha as informações mais actualizadas possíveis...uma boa informação já é o primeiro passo para uma boa tomada de decisão”. A mesma fonte avançou ainda que com as informações disponíveis, haverá uma redução do custo da procura das informações, que “muitas vezes” está dispersa.

A chefe da missão do FMI, Xiu- Zhen Zhao, por sua vez, reiterou a redução dos custos com a disponibilidade dos dados, acrescentando que os dados estão compilados, disponibilizando a comparabilidade dos mesmos, baseados em normas internacionais.

Xiu-Zhen Zhao informou ainda que o país está bem preparado e muito próximo de dar o próximo passo no e-GDDS do FMI.

Por sua vez, o director nacional de planeamento do ministério das Finanças, Gilson Pina, destacou que todos os utilizadores passam a ter acesso aos dados produzidos no país a nível da gestão das finanças públicas, da gestão da política monetária e também dos dados socioeconómicos.

“O que podemos ver aqui é que todos nós podemos agora ter acesso de forma organizada sobretudo, aos três sectores da actividade económica no sentido de obter os dados para a produção de informação e também sobretudo, para que possamos ter informações on time, porque agora os dados são actualizados com periodicidade regular”, informou.

De 7 a 15 de Janeiro deste ano, o FMI trabalhou com o INE, BCV e o Ministério das Finanças na na implementação do e-GDDS, com o objectivo de auxiliar as instituições nacionais na preparação e publicação de dados que apoiam o seguimento da conjuntura e das politicas económicas, criar a página NSDP, capacitar os colaboradores na manutenção deste site, esclarecer os papeis e as responsabilidades de cada agente envolvido na publicação de dados e fomentar o compromisso das autoridades para a publicação de dados através da NSDP.

A página NSDP estará alojada no site http://caboverde.opendataforafrica.org/ e poderá ser acedida através do site do INE.