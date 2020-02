Cabo Verde procura novos mercados na Expo 2020 Dubai

A participação de Cabo Verde na Expo 2020 Dubai será uma oportunidade de Cabo verde trabalhar com novos mercados, novas parcerias e reforçar a cooperação económica com outros países. A posição foi defendida pela comissária geral de Cabo Verde para a Expo 2020 Dubai, em declarações aos jornalistas.

Ana Barber disse que esta é uma oportunidade de Cabo Verde estar junto de outros países e trabalhar sinergias.

"É preciso estarmos presentes para, não só trabalharmos nas oportunidades, na diversidade que nós queremos, mas sobretudo para também promovermos o nosso brand Cabo Verde, is open to the world, Cabo Verde está aberto ao mundo. Se queremos atrair novos sectores, novas áreas no sentido de trabalharmos na diversidade e na atracão de novos investimentos, na promoção dos produtos e serviços made in Cabo Verde, temos é que estar onde estão os países todos, temos é que estar onde podemos aqui promover sobre tudo para dar a conhecer o quê que nos temos de bom e do melhor", avança.

Ana Barber avança que o tema que Cabo Verde vai levar à Expo 2020 Dubai será “mobilidade”, porque o arquipélago contribui para a mobilidade através da difusão de talentos, cultura e língua de diversas geografias

Para o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, a participação de Cabo Verde na Expo 2020 faz parte da estratégia daquilo que é a promoção da marca Cabo Verde.

"A nível do programa do governo, identificamos alguns hubs, designadamente o hub turístico, o hub aéreo, e também das novas tecnologias. Para fazermos isso precisamos levar o país, para ser conhecido pelos outros, e Cabo Verde, sendo um país pequeno, nunca pode pensar fazer competição baseada no preço ou baseada naquilo que são os factores críticos competitivos dos outros países. Temos que basear a nossa estratégia na diferenciação do nosso produto", explica.

A participação de Cabo Verde na Expo 2020 Dubai servirá para mostrar as oportunidades que Cabo Verde oferece em sectores e subsectores prioritários, para criar empregos e melhorar a qualidade de vida geral dos cidadãos de Cabo Verde.

A Expo 2020 decorrerá de 20 de Outubro a 10 de Abril de 2021, com a presença de 192 países de todos os continentes e espera receber 25 milhões de visitantes.