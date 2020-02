Governo quer fortalecer mercado de vendas dos Correios

O governo quer que os Correios de Cabo verde se adaptem à actual realidade de mercado. Posição defendida pelo Ministro do Turismo e Transportes, em declarações aos jornalistas, durante uma visita efectuada esta manhã à sede da empresa, na Praia.

Carlos Santos disse que o governo quer estabelecer parcerias com países africanos e europeus, no sentido de fortalecer o mercado de vendas dos Correios

"Demostramos essa vontade do governo junto dos países africanos e países europeus". Pretendeu-se "fazer esse diálogo para que dêem também orientações aos correios e empresas homólogas, que normalmente são públicas, para fazer essa parceria".

Isto porque, conforme explica o governante, "para o negócio e para o core business desta empresa, a questão das parcerias com as outras empresas é determinante para fortalecer o mercado de vendas, as suas vendas e fortalecer a sua estratégia de desenvolvimento", explica.

Carlos Santos avançou que os Correios estão em transformação, numa fase de transição tecnológica e organizacional, para fazer face aos novos desafios do mercado.

Dentro da sua estratégia de venda, os Correios terão de se adaptar aos novos desafios.

"O core, que era centrado no sector postal, está cada vez mais a migrar para o sector das pequenas encomendas. A economia digital começa a ser uma aposta que ter-se-á que fazer de uma forma determinante, e com uma base tecnológica forte", avança.

O Ministro do Turismo e Transportes afirma que a empresa está num bom caminho e que existem oportunidades, tanto a nível interno, como no plano internacional.