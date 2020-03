“A situação é muito complicada”: cabo-verdianos em Espanha

Emigrantes cabo-verdianos que vivem em Espanha afirmam viver uma “situação muito complicada” devido ao novo coronavírus.

Cláudia Teixeira vive em Madrid. Conforme conta ao Expresso das Ilhas, ninguém naquela cidade pode sair às ruas, ao menos que seja para ir ao Hospital, Farmácias, supermercados, ou para trabalhar. Caso saírem para outros sítios, terão de pagar uma coima de 600 euros.

Agora, narra, cada carro deve ter apenas um ocupante e os lugares públicos estão fechados.

“Foram reduzidos os horários de funcionamento dos supermercados porque as pessoas andam a comprar exageradamente e os mais velhos não conseguem comprar nada. Eles é que são os mais prejudicados com esta situação”, lamenta.

“Stressante” é como Cláudia Teixeira descreve a forma como passou a viver de um dia para outro. Isto porque, justifica, a cada dia que passa há mais pessoas a serem contagiadas pelo coronavírus, e o número de mortos aumenta cada vez mais.

Esses números, de acordo com esta entrevistada, provocam medo. Por esse motivo, afirma que ainda que precisar de comida, tem medo de sair para comprar.

“Porque Madrid é a cidade espanhola com mais casos de coronavírus, e não sabemos onde podes contrair o vírus”, diz.

A princípio, conta, ninguém levou a sério o Covid-19. Agora, “ver uma cidade como Madrid vazia, é triste e assustador”. Por isso, as pessoas já “levam a sério” o coronavírus, “não só por causa das medidas do governo, mas também por causa dos números que aumentam a cada dia.

Cláudia, não sai de casa há 8 dias. Ao mesmo tempo que trabalha, está em quarentena junto com os patrões, por viver no trabalho.

“Tenho ocupado o meu tempo com trabalho e música, mais nada”, manifesta.

Em Zaragoza, Zuleica Monteiro revela que as medidas são as mesmas de Madrid. Ninguém pode sair de casa ao menos que seja para ir às Farmácias, supermercados, hospitais ou trabalhar.

“Kau ka sta sabi”. É assim que Zuleica se refere à cidade que hoje tem empresas, centros comerciais, bares e restaurantes fechados.

“Eu tenho saído todos os dias, porque eu tenho dois empregos, um num restaurante e outro na limpeza de um condomínio…mas espero que em breve eu possa ficar de quarentena porque tenho medo”, declara.

Prosseguindo, Zuleica diz que há 6 dias não trabalha na restauração, e no condomínio tem de tomar algumas precauções. Tem de usar máscara, luvas e álcool gel depois de limpar. Ao descer ou subir o autocarro, também deve desinfectar as mãos.

Segundo esta entrevistada, teve dias em que os supermercados de Zaragoza estavam vazias devido ao “exagero” das pessoas, em comprar tudo.

“Vivo em Espanha há 12 anos e nunca vi algo assim. Eu particularmente, achei exagerado o que as pessoas fizeram…comprar tudo e mais alguma coisa, como por exemplo o papel higiénico. Eu comprei apenas os principais…mas esta situação não é fácil”, completa.

Nisto, Sílvia Furtado que vive em Alcañiz acresce que ao sair tem que se justificar a saída ou com recibos de compras, ou com alguma declaração que prove que se foi trabalhar. No caso de compras, acrescenta, apenas é permitido um membro de cada família. Se forem mais, são multados.

Sílvia Furtado, que trabalha numa padaria, menciona que o chefe dividiu os funcionários em grupos. Assim, se um grupo for contagiado pelo Covid-19, a padaria não para de funcionar, tendo em conta que apenas um grupo vai de quarentena.

“Antes trabalhava de segunda ao sábado, agora apenas segunda, quarta e sexta”, relata. Perante esta “situação difícil”, Sílvia Furtado diz que ao chegar em casa a primeira coisa a se fazer é lavar tudo que veio da rua e tomar um banho quente.

Até o momento a Espanha registrou 17395 casos, 803 falecidos e 1107 pacientes recuperados.