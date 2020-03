Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades alerta sobre fraude nas redes sociais

O ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades fez hoje um alerta ao público sobre perfis falsos nas redes sociais Facebook, Messenger e Instagram com o nome e a imagem do ministro Luís Filipe Tavares que estaria extorquindo dinheiro ao público e fazendo falsas propostas de emprego no exterior.

Num aviso publicado na página oficial do ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, o gabinete informa que pessoas desconhecidas têm estado a utilizar “indevidamente” o nome e a imagem do ministro da tutela, através de contas falsas nas redes sociais Facebook, Messenger e Instagram, para enganarem as pessoas.

De acordo com a mesma fonte, os infractores estariam extorquindo dinheiro, fazendo falsas promessas de contratos de trabalho com salários “elevadíssimos” no exterior, mais concretamente no Canadá, como se tratassem do próprio ministro.

“Assim sendo, considerando a gravidade da situação e por se tratar da imagem de uma entidade do governo, alertamos a todos a não cair na tentação de promessas falsas de ofertas de dinheiro em troca de trabalhos no exterior ou afins através dos perfis falsos em nome sua excelência o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Felipe tavares”, avisa.