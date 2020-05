Caso suspeito de São Filipe é uma idosa com problemas cardíacos e pneumonia – responsável

O caso suspeito de COVID-19 em São Filipe anunciado hoje refere-se a uma pessoa idosa com problemas cardíacos de base e com pneumonia, que está hospitalizada no São Francisco de Assis, informou o director desse estabelecimento hospitalar.

Evandro Monteiro explicou à Inforpress que, em termos protocolares, o caso foi enquadrado no âmbito epidemiológico por a paciente estar com problemas de pneumonia e que se avançou com a recolha de amostras para serem encaminhadas à Cidade da Praia para a realização de testes.

A paciente está isolada numa das enfermarias do hospital e não no espaço de isolamento para casos suspeitos de novo coronavírus, mas segundo o director do Hospital São Francisco de Assis encontra-se “razoavelmente melhor” e aguarda o resultado do teste.

Cabo Verde conta com 186 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 127 na ilha de Santiago (124 concelho da Praia, dois no Tarrafal e um em São Domingos), 56 na Boa Vista e três em São Vicente.

Destes casos testados positivos há a registar 37 recuperados e duas mortes – um cidadão inglês de 62 anos que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, e uma idosa de 92 anos do concelho da Praia.

Segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já matou mais de 251 mil pessoas e infectou quase 3,6 milhões em todo o mundo, desde que surgiu em Dezembro na cidade chinesa de Wuhan.