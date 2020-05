“Até este momento não tenho confirmação de nenhum caso positivo na Cadeia Central da Praia”, Paulo Tavares

Segundo o Director Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Paulo Tavares, as autoridades sanitárias realizaram ontem, testes rápidos a todos os funcionários da Cadeia Central da Praia, mas ainda não há confirmação de nenhum caso positivo.

Paulo Tavares afirmou que se está à espera dos resultados dos testes PCR a COVID – 19. “Ontem todos os funcionários fizeram os testes rápidos. Temos um grupo de nove funcionários e três reclusos que estão a aguardar pelos resultados dos testes PCR à COVID -19”.

Conforme explicou esses testes foram realizados no âmbito do plano de contingência implementado na cadeia, em parceria com a delegacia de saúde da Praia. “Como tínhamos uma perspectiva que seria levantado o estado de emergência, e sendo a cadeia um lugar especial,a delegacia de saúde teve o entendimento de ir fazer os testes rápidos”.

Em relação aos procedimentos na cadeia, Paulo Tavares explicou que desde dia 22 de Março iniciaram com o plano de contingência, onde suspenderam as visitas. “Suspendemos as visitas, reforçamos a higienização e todos os agentes receberam os equipamentos individuais como máscaras e viseiras, inclusive passamos a ter possibilidade de fazer máscaras internamente, além dos disponibilizados pela Direcção Nacional da Saúde”, cita o Director Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social.

E acrescentou ainda que dentro da cadeia fizeram tudo aquilo que está alinhado com o plano de contingência, “criamos um espaço de isolamento em caso de surgimento de algum suspeito, foram realizadas palestras informativas e temos também os desdobráveis com informações que foram colocados à disposição dos agentes, funcionários e reclusos”.

Cabo Verde regista até este momento 315 casos confirmados, 67 recuperados e dois óbitos.