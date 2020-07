​Raffaella Gozzelino é a primeira reitora da UTA

A professora Raffaella Gozzelino foi nomeada como primeira reitora da Universidade Técnica do Atlântico (UTA). A escolhida era, até agora, docente e investigadora da Universidade Nova de Lisboa (UNL).

A escolha foi confirmada através de despacho da ministra da Educação Maritza Rosabal, publicado em Boletim Oficial.

Raffaella Gozzelino é doutorada em Biologia Celular e Neurobiologia, pela Universidade de Lérida, em Espanha. Além das funções na Faculdade de Medicina da UNL, tem colaborado com outras instituições de ensino superior em Portugal. É a actual directora da Sociedade Internacional de Bio-Ferro, conselheira científica da Thelial Technologies, membro da Sociedade Europeia de Neurogastroenterologia e Motilidade, da Organização Europeia de Crohn e Colite, da Associação Europeia de Hematologia (EHA), entre outros institutos.

A equipa reitoral da UTA inclui dois outros membros. João do Monte Gomes, doutorado em Ciências da Computação, pela Universidade de Berna, na Suíça, e actual presidente do Instituto de Engenharias e Ciências do Mar será o vice-reitor.

Osvaldina Sousa, ainda presidente do Instituto do Mar e doutorada em Ciências do Mar, assumirá funções de pró-reitora.

A UTA, sedeada em São Vicente, foi criada pelo governo em Dezembro de 2019. Absorveu a antiga Faculdade de Engenharias e Ciências do Mar, da Universidade de Cabo-Verde.

A instituição foi originalmente desenhada para incluir na sua estrutura o Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrárias e o Instituto de Turismo e Aeronáutica, criados de raiz, além do já existente M_EIA – Instituto Universitário de Arte, Tecnologias e Cultura.