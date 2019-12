​Universidade Técnica do Atlântico já é realidade

Entra hoje em vigor o Decreto-lei que oficializa a criação da Universidade Técnica do Atlântico (UTA), com sede em São Vicente. O diploma foi ontem publicado em Boletim Oficial. A nova instituição de ensino superior recebe património, estudantes e funcionários da actual Faculdade de Engenharias e Ciências do Mar (FECM).

De acordo com o Decreto-lei nº 53/2019, com a criação da UTA, é transferido para a nova universidade pública o património da FECM, pertencente à Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

De igual modo, os estudantes do FECM transitam automaticamente para as unidades orgânicas da UTA.

Os funcionários do quadro da FECM também passam para o quadro da UTA, com salvaguarda do tempo de serviço e direitos adquiridos. O pessoal com contrato a prazo ou em regime de prestação de serviços é transferido para a nova universidade, nas mesmas condições contratuais. Já o pessoal docente e não docente em funções na FECM, mas em regime de requisição, destacamento ou outra forma de mobilidade, regressa ao lugar de origem.

A UTA concretiza o pilar de ensino superior da Zona Especial de Economia Marítima.

“A missão da UTA é integrar o ensino superior nas dinâmicas internacionais e promover a formação de quadros superiores de excelência, com competências técnico-científicas equiparadas aos mais altos níveis de qualidade internacionais para servir aos objetivos de desenvolvimento do país, em particular da Economia Marítima e áreas económicas afins”, justifica o diploma.

A Universidade Técnica do Atlântico foi desenhada como parte do Campus do Mar e deverá compreender quatro unidades orgânicas: o Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrárias e o Instituto de Turismo e Aeronáutica, criados de raiz e aos quais se juntará, como referido, a Faculdade de Engenharias e Ciências do Mar, além do M_EIA – Instituto Universitário de Arte, Tecnologias e Cultura.

A 21 de Novembro, perante preocupações da reitora da Uni-CV, Judite Nascimento, sobre uma eventual diminuição de recursos para a instituição, com a criação da UTA, o Governo, pela voz do secretário de Estado da Educação, Amadeu Cruz, garantiu que Universidade de Cabo Verde continuar a ser financiada “de acordo com aquilo que tem sido estabelecido”.

“[A Uni-CV] continuará a ter o financiamento proporcional, independentemente da criação da nova universidade”, disse.

O Decreto-lei de criação da UTA, que vigora a partir desta quinta-feira, 6, produz efeitos a 1 de Janeiro de 2020.