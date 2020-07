O governo entregou cinco mil máscaras às instituições de ensino superior

O governo está a trabalhar num programa de apoio aos estudantes com dívidas de propinas no ensino superior. A informação foi avança esta manhã, pelo secretário de Estado Adjunto para a Educação, no acto de entrega de cerca de cinco mil máscaras às instituições de ensino superior.

Amadeu Cruz revela que a intenção é absorver as propostas provenientes da Federação Nacional dos Estudantes Universitários e das organizações juvenis, no sentido de se perceber, do ponto de vista financeiro, de que forma o governo pode ajudar os estudantes.

"Na verdade fizemos um levantamento junto das universidades, sabemos que muitos estudantes não conseguiram pagar durante esta fase, estamos a falar de mais de 4 mil estudantes que tiveram dificuldades no pagamento das propinas, mas desses quatro mil estudantes sabemos que uma parte muito provavelmente não terá perdido rendimentos, e portanto temos que analisar com tranquilidade, e tão logo tivermos condições lançaremos um edital, um concurso, portanto as pessoas têm que demonstrar, os estudantes tem que demonstrar que perderam rendimentos e que estão inscritos no cadastro social único para poderem eventualmente beneficiar desse programa ", explica.

Amadeu Cruz avança que a tutela está a analisar e a trabalhar no cenário do possível pagamento de 50% das propinas dos estudantes universitários.

Sobre as máscaras hoje distribuídas, o porta-voz das instituições de ensino superior, da Universidade de Santiago, Teles Fernandes, refere estas serão entregues aos estudantes, como forma de diminuir o risco de contágio de SARS-CoV-2.

“A distribuição vai ser fácil, porque na Universidade de Santiago temos o serviço de acção social universitário que trabalha o tempo todo no apoio aos estudantes, temos a associação académica também da Universidade de Santiago e ainda a provedoria do estudante que vai trabalhar de forma eficaz na distribuição das mascaras, porque na Universidade de Santiago já estamos a trabalhar fortemente nas medidas preventivas para evitar que venhamos a ter casos de contágios sobre tudo a nível interno ”, avança.

As instituições do ensino superior de São Vicente também serão contempladas com máscaras de protecção, prevendo-se a entrega de 3 mil máscaras.