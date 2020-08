Diagnosticados mais 69 casos positivos de COVID-19

Dos 69 casos positivos de COVID-19 registados hoje em Cabo Verde, Praia conta com 48; Ribeira Grande de Santiago com três, São Salvador do Mundo, dois; Santa Catarina, quatro; Sal, sete e Tarrafal de São Nicolau - que até agora tinha apenas um caso - cinco.

Segundo o boletim epidemiológico, as 69 novas infecçõesum foram diagnosticadas entre um total de 382 amostras processadas nos laboratórios de virologia no dia 26. As amostras referentes a Santa Cruz (três), São Domingos (um), Tarrafal de Santiago (três), São Vicente (39) e Ribeira Brava São Nicolau (38) testaram todas negativo. Entretanto, a destacar também que mais 36 pessoas tiveram alta hoje: Praia 14, Ribeira Grande de Santiago um, Santa Cruz sete, São Salvador do Mundo dois, Tarrafal um e Sal 11. Com esta actualização, o país passa a contabilizar 910 casos activos, 2749 recuperados, 38 óbitos, dois transferidos e um total de 3699 casos positivos acumulados de COVID-19. O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19. A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infectou mais de 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

