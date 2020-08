Santiago com mais 25 casos de COVID-19

Os novos casos de COVID-19 registados hoje no país são todos da ilha de Santiago, segundo o boletim epidemiológico. Com essas infecções agora diagnosticadas, o país passa a contar com 2883 casos positivos acumulados.

Segundo o Ministério da Saúde e da Segurança Social, das 167 amostras processadas nos laboratórios de virologia resultaram em 25 novos casos positivos de COVID-19. Praia com 16, Santa Cruz dois, Ribeira Grande de Santiago um, São Lourenço dos Órgãos um, São Salvador do Mundo dois, Tarrafal de Santiago três. De realçar que as amostras das ilhas do Fogo (5) e da Brava (1), as únicas que ainda não tiveram registo de casos, testaram todas negativo. Também as amostras hoje realizadas de Ribeira Brava de São Nicolau (23), Santa Catarina (6), São Domingos (4), São Miguel (2), tiveram resultados negativos nos testes PCR. O país registou hoje mais 42 recuperados: Praia com 12, Ribeira Grande de Santiago cinco, Santa Catarina um, São Salvador do Mundo dois, São Miguel quatro, Santa Cruz sete, São Domingos um, Sal quatro e Ribeira Brava de São Nicolau seis. Com esta actualização dos dados, o país passa a contabilizar 721 casos activos, 2128 recuperados, 32 óbitos, dois transferidos e, um total de 2883 casos positivos acumulados da COVID-19. O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19. A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 731 mil mortos e infectou mais de 19,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

