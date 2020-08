Cabo Verde regista mais um óbito e 74 novos casos positivos

Mais recente vítima da Covid-19 era do concelho da Ribeira Brava, São Nicolau, e faleceu no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

Segundo o boletim epidemiológico deste domingo, os novos casos foram registados nos concelhos da Praia (41), Ribeira Grande de Santiago (8), Santa Catarina (1), São Lourenço dos Órgãos (1), Tarrafal (1), São Domingos (2), São Vicente (1), ilha do Sal (9), Ribeira Brava (7) e Tarrafal de São Nicolau (3), num total de 74 novas infecções..

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 3.852 casos positivos acumulados e 40 óbitos.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus causou pelo menos 843.149 mortes no mundo, desde que foi detectada pela OMS, na China, em finais de Dezembro, segundo um balanço feito este domingo pela AFP, a partir de fontes oficiais.

Mais de 25.055.620 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais 16.178.500 são hoje considerados curados.

No sábado, 5.488 mortes e 269.020 novos casos foram registados no mundo.

Os países que registaram mais mortes nos balanços mais recentes são os Estados Unidos, com 1.014 óbitos, a Índia (948) e o Brasil (758).

Os Estados Unidos são o país mais atingido, tanto em número de mortes como de casos, com 182.785 óbitos num total de 5.961.884 casos registados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos EUA, o país mais afectado pela pandemia de covid-19 é o Brasil, com 120.262 mortes, num total de 3.846.153 casos, seguindo-se o México, com 63.819 mortes (591.712 casos), a Índia, com 63.498 mortes (3.542.733 casos), e o Reino Unido, com 41.498 mortos (332.752 casos).

Entre os países mais duramente atingidos, o Peru é aquele que regista o maior número de mortes em proporção da população, com 87 óbitos por 100.000 habitantes, seguindo-se a Bélgica (85), Espanha (62), Reino Unido (61), e Itália (59).