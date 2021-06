Cabo Verde com 84 novos casos e 94 recuperados

Os resultados das amostras processadas nos laboratórios no dia 31 de Maio mostram que a Brava foi o concelho com mais infectados nas últimas 24 horas.

Do total de 705 resultados recebidos, somam-se 84 casos novos positivos (Praia 7, Santa Catarina 5, São Miguel 1, São Filipe 2, Brava 36, Ribeira Grande de Santo Antão 6, Paul 2, Porto Novo 9, São Vicente 6, Ribeira Brava de São Nicolau 1, Boa Vista 6 e Maio 3) e 94 recuperados (Praia 60, Santa Catarina 4, Tarrafal 2, São Miguel 2, São Filipe 1, Ribeira Grande de Santo Antão 9, Porto Novo 2, São Vicente 4, Sal 8, Ribeira Brava 1, Boa Vista 1.)

O país passa a contabilizar 1438 casos ativos 28804 casos recuperados, 264 óbitos, 8 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 30523 casos positivos acumulados.

Segundo os últimos dados, África registou mais 363 mortes associadas à covid-19, o que eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 130.814, e 13.649 infetados.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 4.843.874 e o de recuperados é de 4.379.046, mais 13.819 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afectada, com 2.082.016 casos e 64.818 óbitos associados à covid-19. Nesta região encontra-se o país mais atingido pela covid-19 no continente, a África do Sul, que contabiliza 1.665.617 casos e 56.506 mortes.

O Norte de África é a segunda região do continente mais atingida, com 1.462.418 infetados com o vírus SARS-CoV-2 e 44.135 mortes associadas à infeção.

A África Oriental contabiliza 651.652 infeções e 12.801 mortos, e a região da África Ocidental regista 473.471 casos de infeção e 6.266 mortes.

A região da África Central é a que regista menos casos de infeção e de mortes, 174.317 e 2.794 respetivamente.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 836 mortes e 70.795 casos, seguindo-se Angola (766 óbitos e 34.551 casos de infeção), Guiné Equatorial (118 óbitos e 8.529 casos), Guiné-Bissau (68 mortos e 3.766 casos) e São Tomé e Príncipe (37 mortos e 2.344 casos).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.543.125 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.