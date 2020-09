Preço para testes PCR para viagens internacionais fixado em 11 mil escudos entra hoje em vigor.

A portaria publicada, esta quarta-feira, no Boletim Oficial estabelece em 11 mil escudos o preço fixo para a realização do teste de PCR para a identificação do SARS-Cov-2 para viagens internacionais e entra hoje em vigor.

De acordo com a portaria conjunta dos ministérios das Finanças e da Saúde esta medida é aplicável a todos os serviços públicos de saúde. Conforme explica o documento com a vista à abertura das fronteiras o país vem tomando uma série de medidas de protecção e de mitigação da propagação do vírus, nomeadamente a realização obrigatória de RT-PCR para viagens internacionais. Neste contexto, o governo atribuiu à Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) a competência para regular e actualizar os preços dos testes de despiste por PCR para a Sars-Cov-2, enquanto prevalecer a situação de COVID-19 no país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.