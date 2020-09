“O Desporto Escolar tem um papel importante no desenvolvimento do ser humano”, Maritza Rosabal

A Ministra da Educação, Maritza Rosabal fez essa apreciação, no acto de abertura do Fórum Desporto Escolar, promovido este sábado pelo Instituto do Desporto e da Juventude, em parceria com o Ministério da Educação.

Maritza Rosabal afirmou que desde 2016 o sector da educação vem desenvolvendo um conjunto de medidas na área de educação física, visto que até 2015 esta área, na gestão do sistema, estava muito centrada no ensino secundário, enquanto que no ensino básico, normalmente eram os próprios docentes que trabalhavam em regime de monodocência, que leccionavam a área de educação física.

“Com a implementação da revisão curricular (1º ao 8º ano de escolaridade), que será concluída neste ano lectivo, a vertente do desporto e da cultura incluído no ensino básico demonstra que é necessário desenvolver as potencialidades do ser humano desde bem cedo, porque todo o desenvolvimento psico-motor começa nos primeiros anos de vida, pelo que fazia necessário introduzir, no ensino básico, as expressões da arte e educação física, de modo a aproveitar todo este potencial e toda essa flexibilidade”, indica.

Para tal, o Ministério da Educação tem feito um grande esforço, durante estes anos, para aumentar o número de docentes de expressão artística e educação física no ensino básico.

“Deste modo, pretendemos que todos os agrupamentos escolares tenham docentes que possam dar as aulas específicas de educação física e expressão artística, de modo a reforçar as duas áreas, pois quando entramos para o Ministério da Educação, o volume de docentes para educação física era de 200 e poucos e hoje é de 347”, assegura a governante.

Maritza Rosabal realçou a importância da criação da Faculdade da Educação e do Desporto (FAED) para o desenvolvimento dos recursos humanos, “é uma faculdade específica que mostra claramente a união da educação e do desporto para o desenvolvimento”.