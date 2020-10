Início do Ano Lectivo: Ministra da Educação visita escola secundária de Salineiro

Este ano não haverá cerimónia da abertura oficial do ano lectivo, mas a ministra da educação efectua hoje uma visita guiada à escola secundária de Salineiro, a fim de verificar as condições de higiene à entrada e saída da escola.

Segundo uma nota do ministério da Educação, Maritza Rosabal realiza esta visita guiada à escola secundária de Salineiro, a fim de verificar, in loco, as condições de higiene à entrada e saída da escola, a organização dos espaços, como as salas de aula e os espaços comuns, refeitório e a sala de isolamento.

O ano lectivo 2020/2021 com o lema “Novo contexto, Novas oportunidades- Educação digital para todas e todos”, inicia hoje em todos os municípios, com excepção do município da Praia.

Foram estabelecidas medidas excepcionais de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, que garantam a retoma das actividades educativas, lectivas e não lectivas, em condições de segurança para toda a comunidade educativa.

O princípio adoptado é de flexibilização e adequação as circunstâncias, podendo o cenário modificar-se, em função da evolução da situação sanitária do país.

Na passada quarta-feira, o Presidente da República afirmou que já existem regras e critérios no que se refere a possibilidade do encerramento das escolas, em caso de contaminação.

A partir de hoje, as tele-aulas serão transmitidas através do canal TV Educativa. De acordo com o ministério, num primeiro momento, vai-se trabalhar as mesmas disciplinas da primeira fase do projecto, enquanto são ultimados novos conteúdos.

Contudo, a primeira semana de transmissão do canal, à semelhança do que acontece nas escolas, é dedicada à semana cívica.

De salientar que a Televisão Educativa (TVE) vai transmitir em sinal aberto e estará disponível na plataforma Televisão Digital Terrestre (TDT), posição 10, com abrangência nacional, e ainda na internet.

Além de conteúdos pedagógicos, serão introduzidos paulatinamente na grelha de programação deste canal programas infantis e de entretenimento para a juventude.