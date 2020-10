Governo autoriza transferência de 282 mil contos para fazer face ao “Plano de Acção Emergencial – Cheias 2020”

O Governo autorizou a transferência de verbas entre departamentos governamentais, no valor de 282 mil contos, que serão aplicados no âmbito do “Plano de Acção Emergencial – Cheias 2020”.

De acordo com uma publicação no Boletim Oficial (B.O.), os 282 mil contos serão transferidos para os Ministérios do Desporto, Administração Interna, Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação e Agricultura Ambiente. Conforme o documento, os valores serão distribuídos nos realojamentos das pessoas que perderam suas habitações com a queda das chuvas, obras de reconstrução e reposição de infraestruturas que caíram, além do sistema de reposição e distribuição de água na ilha de Santiago. “Tais medidas acarretam despesas elevadíssimas, sendo necessários investimentos para repor a normalidade, após as consequências destas chuvas”, lê-se no B.O.. Após a queda das fortes chuvas verificadas no país, principalmente na cidade da Praia, causando vários estragos, o Governo fez uma avaliação e comunicou um montante de 252 mil contos para repor os danos. Para essas intervenções emergenciais, segundo o Executivo, teriam que recorrer ao Orçamento de Estado e às ajudas internacionais.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.