Governo vai avançar com reabertura dos aeroportos para voos internacionais

O Conselho de Ministros da próxima quinta-feira vai aprovar uma resolução que procede à reabertura dos voos internacionais nos quatro aeroportos internacionais de Cabo Verde, segundo disse hoje o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O Chefe de Governo avançou esta informação durante a cerimónia de empossamento do novo Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto.

Ulisses Correia e Silva informou ainda que o protocolo assinado hoje entre o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) e a Inpharma faz parte das condições que estão sendo criadas para a reabertura dos voos internacionais.

“Vamos reforçar a capacidade de realização de testes, reduzir o tempo de resposta aos testes. Soluções rápidas de acesso aos resultados a preços mais baixos do que os praticados actualmente”, afirmou.

Segundo o PM, uma plataforma digital que vai permitir com que os utentes, infectados ou não, tenham resultados dos seus testes de uma forma imediata através dos seus telemóveis, está a ser desenvolvida e poderá brevemente estar disponível.

O objectivo, explicou, é reduzir as deslocações das pessoas que vão para fazer testes e depois voltam ao mesmo lugar para obter o resultado.

Ainda de acordo com o governante, as ilhas do Sal e da Boa Vista já dispõem de centros COVID-19 e de serviços de saúde públicos e privados certificados internacionalmente, colocando-as em condições de abertura ao turismo.

“As condições adicionais estão criadas é preciso que os boavistenses , os salenses continuem a fazer um esforço adicional para mantermos muito baixo ou zerarmos os níveis de transmissão nessas duas ilhas e assim pudermos, brevemente, reabrir essas duas ilhas ao turismo”, apelou.

Ulisses Correia e Silva garantiu que o governo vai continuar com as acções de fiscalização. Nesse sentido, lembrou que uma lei de uso obrigatório de máscaras está no parlamento e que deverá ser aprovada este mês.

“Vamos continuar a fazer o desconfinamento de uma forma gradual, mas segura, particularmente aqui na cidade da Praia”, pontuou.

Cabo Verde não recebe voos comerciais internacionais desde 19 de Março, devido à pandemia, tendo inicialmente anunciado a retoma a 30 de Junho, sem obrigar à apresentação de testes antecipados à doença para quem chega do exterior. Entretanto, com o aumento de casos, tanto na Europa como nas ilhas, a retoma dos voos comerciais foi adiada.