COVID-19: Aeroportos reabrem e Inpharma começa a fazer testes PCR

Oito pessoas morrem desde o início do mês vítimas de COVID-19. A última foi registada esta terça-feira, em São Filipe, Fogo, elevando o total para 69 óbitos. Ao todo há um total de 6518 casos positivos acumulados dos quais 815 são casos activos.

Só esta terça-feira foram registados mais 85 casos positivos que se juntam aos 73 de segunda-feira. Ao todo e em dois dias, Cabo Verde registou 158 novos casos de infecção e quatro óbitos.

A Praia mantém o pouco desejável título de principal foco de infecção a nível nacional. Considerando apenas os dois últimos dias a capital contabilizou 93 casos novos num total de 158 amostras analisadas e que se referem a casos suspeitos da Praia.

A nível nacional, e em apenas oito dias (de dia 29 de Setembro até 06 de Outubro) foram registados 701 casos novos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 causador da COVID-19, segundo os dados disponibilizados pelo site criado pelo governo para acompanhar os casos da doença.

O número de óbitos tem, também, vindo a aumentar. Entre sábado e esta terça-feira morreram oito pessoas vítimas da COVID-19.

Números que as autoridades consideram preocupantes e que levaram a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, uma vez mais, a apelar às “pessoas que estão à espera de resultados cumpram um período de isolamento.”

“Só assim conseguiremos controlar” a doença, referiu esta responsável.

Mais testes

Esta terça-feira o governo e a Inpharma assinaram um protocolo para a realização de testes à COVID-19. O protocolo faz parte das condições que estão sendo criadas para a reabertura dos voos internacionais, tendo em conta o crescimento da demanda para a realização dos testes.

Segundo o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, o protocolo foi assinado tendo em conta o crescimento da demanda para a realização de testes, no âmbito da investigação epidemiológica acrescida com a realização de testes para viagens com a abertura dos voos internacionais.

“Os laboratórios instalados, apesar da boa resposta que vêm dando, teriam sérias dificuldades para responder a essa demanda crescente, pelo que a parceria com a Inpharma será sem dúvida uma mais valia, sobretudo na vertente de testes para viagens internacionais, como sabem uma obrigação imposta pela maior parte dos países com quem Cabo Verde tem relações comerciais”, discursou o governante.

Por sua parte, a representante da Inpharma, Lizete Lima, garantiu que com o investimento estimado em 25 mil contos, em equipamentos certificados e na aplicação das suas instalações, num curto espaço de tempo, a empresa estará em condições de cumprir com os requisitos para a autorização dos laboratórios privados para a realização dos testes pelo método PCR e rápido.

“Com a assinatura desse protocolo acreditamos que estamos em condições de poder dar o nosso contributo para o reforço da capacidade de resposta às necessidades do país em testar o SARS-CoV-2 no método PCR e colaborar com o país na prevenção, contenção e mitigação da transmissão do vírus”, disse.

O anúncio do protocolo surgiu na sequência da declaração do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, de que na próxima quinta-feira Conselho de Ministros da próxima quinta-feira vai aprovar uma resolução que procede à reabertura dos voos internacionais nos quatro aeroportos internacionais de Cabo Verde.

“Vamos continuar a fazer o desconfinamento de uma forma gradual, mas segura, particularmente aqui na cidade da Praia”, pontuou.

Cabo Verde não recebe voos comerciais internacionais desde 19 de Março, devido à pandemia, tendo inicialmente anunciado a retoma a 30 de Junho, sem obrigar à apresentação de testes antecipados à doença para quem chega do exterior. Entretanto, com o aumento de casos, tanto na Europa como nas ilhas, a retoma dos voos comerciais foi adiada.

*com Sheilla Ribeiro

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 984 de 8 de Outubro de 2020.