Inpharma passa a fazer testes à COVID-19

A Inpharma e o governo assinaram hoje um protocolo para a realização de testes à COVID-19. O protocolo faz parte das condições que estão sendo criadas para a reabertura dos voos internacionais, tendo em conta o crescimento da demanda para a realização dos testes.

Segundo o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, o protocolo foi assinado tendo em conta o crescimento da demanda para a realização de testes, no âmbito da investigação epidemiológica acrescida com a realização de testes para viagens com a abertura dos voos internacionais.

“Os laboratórios instalados, apesar da boa resposta que vêm dando, teriam sérias dificuldades para responder a essa demanda crescente, pelo que a parceria com a Inpharma será sem dúvida uma mais valia, sobretudo na vertente de testes para viagens internacionais, como sabem uma obrigação imposta pela maior parte dos países com quem Cabo Verde tem relações comerciais”, discursou o governante.

Conforme referiu, o protocolo é “um marco importante” não apenas do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista económico, pela garantia que traz para a abertura das fronteiras.

Por sua parte, a representante da Inpharma, Lizete Lima, garantiu que com o investimento estimado em 25 mil contos, em equipamentos certificados e na aplicação das suas instalações, num curto espaço de tempo, a empresa estará em condições de cumprir com os requisitos para a autorização dos laboratórios privados para a realização dos testes pelo método PCR e rápido.

“Com a assinatura desse protocolo acreditamos que estamos em condições de poder dar o nosso contributo para o reforço da capacidade de resposta às necessidades do país em testar o SARS-CoV-2 no método PCR e colaborar com o país na prevenção, contenção e mitigação da transmissão do vírus”, disse.

O Inlab, laboratório da Inpharma, já colabora com o ministério da Saúde e Segurança social na realização de análises de avaliação de qualidade e conformidade da água para a utilização no processo da hemodiálise nos hospitais do país entre outros ensaios a produtos e serviços.