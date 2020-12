Preço dos testes PCR para viagens internacionais baixa para 6500$00

Decisão foi anunciada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças no Boletim Oficial.

Segundo a portaria conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, os testes PCR usados para detectar o vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, vão passar a ter um custo de 6500$00 já a partir de amanhã.

Conforme se lê no preâmbulo da Resolução, preço inicial destes testes tinha sido fixado, pela Entidade Reguladora Independente da Saúde, em 14 mil escudos através da Deliberação 10/2020 de 9 de Setembro. Um valor que baixaria, posteriormente, para 11 mil escudos depois da publicação da Portaria conjunta nº51/2020, de 23 de Setembro.

"Contudo, volvidos cerca de três meses desde a entrada em vigor da Portaria conjunta supra referenciada, a ERIS, através da Deliberação nº 16/2020, de 17 de Dezembro, atualizou o preço máximo para o teste RT-PCR para a identificação do SARS-CoV-2 para 7.000$00 (sete mil escudos)".

No entanto, o governo decidiu, agora, voltar a descer o preço dos testes que possibilitam a detecção do vírus causador da COVID-19, ficando "estabelecido o preço fixo de 6.500$00 (seis mil e quinhentos escudos), para a realização do teste de RTPCR para a identificação do SARS-CoV-2, para as viagens Internacionais".