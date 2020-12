O director Nacional da Saúde considerou hoje a aceitação dos testes antigénios para viagens internacionais como sendo um boa medida. Conforme disse, o preço dos testes PCR na Europa, poderia ser um impedimento para a vinda de turistas.

Jorge Barreto fez esta consideração à imprensa à margem de um Atelier para a apresentação dos resultados definitivos do Terceiro Inquérito Demográfico e de Saúde em Cabo Verde, realizado em 2018.

Questionado se os testes rápidos de antigénio não representam um risco de contaminação, Jorge Barreto proferiu que “sempre haverá risco” mesmo se tratando do teste PCR que é realizado com pelo menos 72 horas antes da viagem.

“Fazem a colheita três dias antes da viagem, mas, neste intervalo podem ter contacto com o vírus e infectarem-se e vir a manifestar a infecção cá em Cabo Verde. Entretanto, viajam com um resultado negativo. Há sempre um risco e o teste rápido de antigénio detecta partículas, partes do vírus”, explicou.

Conforme explanou, se a pessoa estiver assintomática, é provável que haja um resultado positivo.

Para Jorge Barreto a aceitação dos testes rápidos de antigénio é uma forma mais “fácil” de resolver a logística da realização de testes para as viagens.

“O PCR é muito mais caro na Europa do que em Cabo Verde e isso poderá ser, ou pelo menos poderia ser, um impedimento para a vinda de turistas tendo em conta o preço que têm de pagar. Por exemplo, há países onde o PCR custa o dobro do que custa cá em Cabo Verde. Portanto, para a pessoa viajar teria que despender muito e isso poderá por em questão também a circulação das pessoas".

Conforme afirmou, é uma boa medida e o público irá perceber, futuramente, que será o caminho a seguir tendo em conta as vantagens que apresenta.

“Claramente tem os seus riscos mas também tem, sobretudo, vantagens”, assegurou.

Os testes rápidos de antigénio negativos à COVID-19 passaram a ser aceites como requisito para entrada no país, a partir desta terça-feira, com a entrada em vigor de uma resolução governamental, publicada no Boletim Oficial procedendo à alteração da Resolução de 12 de Outubro.