Cabo Verde registou hoje dois óbitos e 106 novos casos de COVID-19. Os óbitos foram registados nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. A cidade da praia registou 78 novos casos, sendo a maioria referentes ao mês de Setembro.

Segundo o Director Nacional da Saúde, Artur Correia, nas últimas oito semanas, a nível nacional, os números de casos variaram de 391, para 380, 466, 504, 462, 491, 505, 391.

A tendência das últimas quatro semanas, está a variar num mínimo de 391 e o máximo de 505, que foi na semana que antecedeu a semana que terminou no domingo.

“Devemos dizer que em Santo Antão a situação está muito bem controlada apesar de um óbito ocorrido hoje de um paciente de Porto Novo, de 80 anos, mas que foi para o Hospital Regional de Santo Antão. Em São Vicente, temos estado com alguma preocupação porque tivemos um pico de 17 casos na semana de 31 de Agosto a 6 de Setembro, descemos para 8, para 7, para 5 e nesta última subimos para 19 casos. E também é de se registar um óbito que aconteceu hoje no Hospital Baptista de Sousa num doente da ilha”, anunciou.

Segundo Artur Correia, a tutela da Saúde está atenta a São Vicente e vai reforçar a atenção na ilha para poder controlar a situação que ao seu ver é pontual.

Na cidade da Praia foram analisadas 291 amostras, um aumento significativo conforme o director nacional da Saúde, dos quais 78 acusaram positivo.

“De salientar que dos 78 positivos, cinco são do dia 28 de Setembro, 51 são do dia 29 de Setembro, 9 são do dia 30, 5 são do dia 3 e 3 são do dia 5 e 2 são do dia 6 de Outubro. A grande maioria são casos do mês de Setembro. Temos, na capital, 28 recuperados, zero óbitos e 607 casos activos, a grande maioria em internamento domiciliar”, referiu.

Em relação aos outros concelhos, hoje, foram registados em Ribeira Grande de Santiago quatro casos, São Salvador do Mundo dois, Santa Cruz dois, São Filipe 11 casos, Santa Catarina do Fogo um, Porto Novo um, São Vicente quatro, Sal um, Boa Vista dois.

52 pessoas tiveram alta. O país passa a contabilizar 867 casos activos, 5684 casos recuperados, 71 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 6624 casos positivos acumulados.

Casos do mês de Setembro

De acordo com Artur Correia, durante o mês de Setembro dos 1220 casos, 127 estavam relacionados com as viagens, 505 relacionados com contactos familiares, 32 casos com contactos laborais, 524 a nível comunitário, suspeitos e de investigação para além dos contactos familiares. 14 profissionais de Saúde foram infectados na Praia.

Na Ribeira Brava de São Nicolau, houve sete casos, dos quais seis são de contactos familiares e somente um relativo a viagens.

Em Santa Catarina, de 145 casos houve 13 relacionados com viagens, 34 a partir de contactos familiares, 69 a nível comunitário e 26 profissionais de Saúde.

“Em relação à ilha do Sal, de 84 casos, 22 estão relacionados com viagens, 17 contacto familiares, 14 contactos laborais, 31 a nível comunitários. Isso dá-nos uma origem global do contágio, tendo em conta a dinâmica da nossa investigação epidemiológica. Também de realçar que cerca de 70% dos nossos diagnósticos são feitos em pessoas assintomáticas”, informou.

A nível a nacional, há 24 doentes internados e um total de três em estado crítico. Pormenorizando, no Hospital João morais em Santo Antão, na Ribeira Grande há um doente estável.

No hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, há três doentes, todos estáveis com a excepção do óbito que houve, um doente de 59 anos, que era diabético e um doente em estado grave. No hospital Agostinho Neto há 12 doentes internados, dois em estado critico, que estão ventilados.

“Nos Hospital Santa Rita Vieira, Santiago Norte, temos 7 doentes internados e só um é que necessita de oxigénio, os outros estão estáveis. No hospital São Francisco de Assis no Fogo Só temos um e está estável. E no Hospital Regional Ramiro Figueira, no Sal, há semanas que não há nenhum doente internado”, disse Artur Correia.

Cumprimento das medidas de prevenção nas campanhas

Ainda na conferência,o presidente do Serviço nacional da Protecção Civil e Bombeiros, Renaldo Rodrigues,alertou os partidos políticos e demais candidaturas para a obrigatoriedade de se garantir o rigoroso cumprimento das medidas de prevenção e mitigação do risco de contágio e de propagação da COVID-19.

“Neste sentido, instamos os candidatos, simpatizantes e apoiantes das candidaturas e o público em geral ao estrito cumprimento das normas de segurança sanitária em vigor, constantes nos diferentes diplomas já publicados”, alertou.

Renaldo Rodrigues frisou que eventuais incumprimentos serão sancionados nos termos das normas em vigor.

Assim, continuou, na observância do principio de precaução em Saúde Pública, e atentos ao imperativo de garantir o cumprimento das normas em vigor, as autoridades sanitárias e de fiscalização irão intervir de forma efectiva e sem reservas sempre que assim se justifique, podendo, inclusivamente, obrigar ao encerramento de actividades nas situações mais gravosas e que ponham em causa a saúde pública.

“Temos estados a verificar, de facto, algum incumprimento, algum desleixo e relaxamento relativamente às normas. São Situações que nós, de certa forma, fomos apanhados um pouco de surpresa, tendo em conta que a campanha eleitoral ainda não iniciou e temos estados a ser surpreendidos com situações pontuais, com eventos não programados que, de certa forma, têm dificultado uma actuação mais atempada. Mas, internamente, juntamente com as demais instituições, estamos a reajustar para, a partir de hoje estar mais atento, principalmente às sedes de campanha e evitar assim que atitudes desta natureza ponham em causa todo o trabalho que tem sido feito até então”, apontou.