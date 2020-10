"Aprender e Estudar em Casa" começa hoje

O ministério da Educação informou este domingo, na sua página do Facebook, que as aulas do programa educativo "Aprender e Estudar em casa”, iniciam hoje, 19 de Outubro do 1º ciclo a 12ºano.

Para os alunos do 2º ano, as aulas decorrem das 08h00 às 08h20, de segunda a sábado. Das 08h20 às 08h40 serão transmitidas as aulas para os alunos do 3º ano.

No que tange aos alunos do 4º ano, as aulas decorrem a partir das 08h40 até 09h00 e para os alunos do 5º ano das 09h00 às 09h20.

Das 09h20 às 09h40, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras decorrem aulas do 6º ano. Para os alunos do 7ºano as aulas serão às terças e sextas-feiras a partir de 09h40 às 10h00.

Relativamente ao 8ºano, as aulas decorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 10h00 às 10h20. As aulas do 9ºano serão transmitidas às segundas, quartas e quintas-feiras a partir das 10h20 até 10h40.

Para os alunos do 10ºano as aulas transcorrem a partir de 09h20 até 09h40,todas as quartas-feiras e sábados.

As aulas do 11º ano serão transmitidas às quartas e sábados das 10h20 às 10h40.

De segunda ao sábado, a partir de 15h20 até as 15h40 decorrem as aulas do 12º ano de escolaridade.

As aulas serão transmitidas através da TV Educativa, canal que integra a programação da Televisão Digital Terrestre (TDT) de Cabo Verde, com transmissão nacional e gestão a cargo do Ministério da Educação