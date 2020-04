Aulas à distância arrancam em Cabo Verde mas nem todos puderam assistir

As aulas na televisão e na rádio em Cabo Verde, implementadas devido à pandemia da covid-19, arrancaram hoje, mas nem todos os pais puderam assistir juntamente com os seus filhos em casa.

No quinto ano de ensino obrigatório, a filha de Cristina Mendonça já tinha esquecido algumas coisas após mais de um mês sem aulas, mas notou que a primeira aula já deu para aprender e relembrar matérias da disciplina de Língua Portuguesa.

Moradora em Vila Esperança, cidade da Praia, Cristina Mendonça, formada em Tecnologias de Informação e atualmente desempregada, enalteceu a iniciativa, indicando que a família também tem acompanhado as aulas em Portugal, que decorrem há uma semana.

Cristina Morais, jornalista, também se levantou cedo para assistir às aulas na televisão, apesar de a filha mais velha, com cinco anos, ainda só frequentar o pré-escolar.

E como vai começar o primeiro ano de ensino obrigatório no próximo ano letivo, a filha assistiu e gostou das aulas, mas criticou apenas a duração, de apenas 20 minutos.

“Globalmente, acho que é uma iniciativa positiva. As crianças começam a recuperar o ritmo da escola. A linguagem é acessível, num cenário igual a uma escola”, descreveu Cristina Morais, referindo que, por ser de curta duração, a filha ainda continuou a assistir às aulas do segundo ano.

A mãe considerou que a iniciativa “é interessante e envolve os alunos”, sugerindo aulas de 30 a 40 minutos.

“Mas gostamos”, acrescentou à Lusa, destacando a mudança de professores de ano para ano letivo, mas também a música infantil nos intervalos de cada aula.

De acordo com o calendário do Ministério da Educação, o pré-escolar começa com atividades na próxima sexta-feira.

No primeiro dia de aulas à distância, Cristina Morais já constatou críticas de vários pais e encarregados de educação que não conseguiram assistir por algum motivo, mas indicou que além da televisão, pode-se assistir nas rádios e pela Internet.

Além disso, as aulas serão repostas no período da tarde e os professores enviam as fichas de exercícios aos seus alunos.

O dia foi igual aos anteriores para Anizabela Rodrigues e os seus filhos, já que não conseguiram assistir ao primeiro dia de aula, explicando que a Televisão Digital Terrestre (TDT) não funcionou.

“O rádio até funciona, mas os miúdos não estão acostumados”, lamentou a mãe, moradora em Achada São Filipe, cidade da Praia, esperando poder ter tudo em condições para os filhos assistirem nos próximos dias.

O Ministério da Educação de Cabo Verde está a implementar um programa educativo denominado “Aprender e estudar em casa”, alternativa ao encerramento das escolas cabo-verdianas desde 20 de março, para impedir a transmissão do novo coronavírus no arquipélago.

O programa consiste em aulas na televisão, na rádio e outras plataformas.

O Ministério explicou que desenvolveu o programa para que os estudantes possam manter o vínculo com o meio educativo e o contacto com os docentes e os conteúdos de ensino-aprendizagem, enquanto estão em casa.

Um outro cenário é, após o levantamento do estado de emergência, prever aulas presenciais nas ilhas com baixo risco epidemiológico de propagação da covid-19, conforme parecer da Comissão Técnica do Ministério da Saúde, e com o cumprimento das normas de distanciamento social e de higienização asseguradas pela gestão das escolas.

O plano prevê a produção de 620 conteúdos em televisão e rádio, de 20 minutos cada, abrangendo do 1.º ao 12.º ano, de forma gradual, que serão transmitidos através dos canais de televisão – TCV e canais da Green Studio, no canal aberto e na ZAP –, e na rádio: Radio Educativa, RCV e Rádios Comunitárias.

Numa nota, o Ministério da Educação admitiu que nem todos os agregados familiares podem ter acesso aos instrumentos que permitam aos educandos ter contacto com estes materiais, explicando que está em curso, por parte dos docentes, a elaboração de materiais em papel, fichas de exercícios que as escolas farão chegar aos alunos, “para que ninguém fique para trás”.

Em Cabo Verde, estão matriculado para o ano letivo 2019-2020 um total de 12 mil crianças na educação pré-escolar, 114.883 na educação escolar pública, sendo 83.499 no ensino básico obrigatório (1.º ao 8.º ano) e 30.096 no ensino secundário (9.º ao 12.º).

Cabo Verde conta com 109 casos da covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (55), da Boa Vista (53) e de São Vicente (01).

Um destes casos, um turista inglês de 62 anos – o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outros dois doentes já foram dados como recuperados.

Desde 18 de abril que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento, além da proibição de voos internacionais.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio.

Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados da covid-19, a prorrogação do estado de emergência foi mais curta, e terminou às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Covid-19: Cabo-verdianos aliviados com fim do confinamento prometem cumprir medidas

Praia, 27 abr 2020 (Lusa) – Cabo-verdianos das ilhas sem casos de infeção pelo novo coronavírus mostraram-se hoje aliviados por deixarem de estar obrigados ao confinamento domiciliar, determinado pelo estado de emergência, mas prometeram continuar a cumprir as restantes medidas de combate à doença.

“É como uma pomba sair de sua gaiola”, descreveu à Lusa Mitú Monteiro, praticante de kitesurf e empresário natural da ilha do Sal, uma das seis habitadas do arquipélago cabo-verdiano sem casos de covid-19, a par de Santo Antão, São Nicolau, Maio, Fogo e Brava.

O primeiro período de estado de emergência começou em 29 de março e foi prorrogado até 26 de abril, totalizando quase um mês de confinamento obrigatório.

Mas para Mitú Monteiro foram mais de dois meses de confinamento, explicando que aproveitou esse tempo em casa para recuperar de uma lesão.

“É uma sensação muito boa. Agora é aproveitar”, continuou o ex-campeão do mundo de kitesurf, revelando que as primeiras coisas que fez foi visitar familiares e amigos e algumas compras.

Também disse estar “muito aliviado” porque estava sempre preocupado para saber se havia pessoas contaminadas na ilha. Agora, espera que tudo termine o mais rápido possível para o regresso à normalidade.

Além de desportista, Mitú Monteiro é empresário, com uma loja de materiais desportivos, bar-restaurante e um centro náutico na ilha do Sal, a mais turística do arquipélago cabo-verdiano.

Entretanto, mesmo com o fim do estado de emergência, adiantou que os estabelecimentos vão continuar fechados, já que dependem do turismo, e tudo foi cancelado por causa da covid-19.

“Neste momento, é fazer coisas diferentes, como manutenção, ir à pesca, treinar”, indicou o desportista internacional cabo-verdiano, dando conta de que os negócios estão parados na ilha do Sal e que as pessoas estão com receio de gastar algum dinheiro, tendo em conta a situação atual.

Quem também viu a sua atividade parar foi Théo Montrond, guia turístico em Chã das Caldeiras, na ilha do Fogo, onde se situa o vulcão com o mesmo nome, o ponto mais alto de Cabo Verde, com 2.829 metros de altitude.

Em declarações à Lusa, Théo Montrond contou que a sua situação continuou a mesma por duas razões: uma porque depende do turismo e outra porque quem vive em Chã das Caldeiras “está sempre em quarentena”.

De qualquer forma, está “aliviado” pelo abrandamento das restrições, mas lamentou o facto de até agora não ter tido acesso a nenhuma ajuda das autoridades cabo-verdianas, no âmbito dos apoios aos trabalhadores informais.

“Espero que as coisas venham a melhorar e que o Governo encontre uma solução para os guias. Somos um ponto muito importante para o turismo”, apelou o trabalhador de Chã das Caldeiras, um dos principais pontos turísticos de Cabo Verde.

Outra ilha que não registou até ao momento qualquer caso da doença é Santo Antão, a mais a norte de Cabo Verde, onde Fredy Monteiro exerce a sua profissão de condutor, sobretudo na rota Janela–Porto Novo.

Todo esse serviço esteve parado durante os últimos dias, mas o jovem explicou que deverá manter-se igual, já que todos os que se aventuram até ao Porto Novo dependem das ligações com a ilha de São Vicente, que regista um caso positivo, e as ligações marítimas continuarão interditas.

E como provavelmente não vai fazer o transporte de passageiros, Fredy Monteiro vai agora começar com as suas férias.

“Pelo menos já podes dar umas voltas, passear com a família, visitar amigos. Mesmo apenas dentro de Santo Antão, já te permite muitas coisas”, afirmou o condutor profissional.

Todos os entrevistados da Lusa garantiram que vão continuar a cumprir as restantes medidas decretadas para evitar a propagação do novo coronavírus.

“Não podemos baixar a guarda. Cada um tem de ser responsável”, pediu Mitú Monteiro.

Com o fim do estado de emergência, as empresas dessas ilhas podem reabrir, mas algumas restrições vão permanecer em vigor, como a interdição das ligações aéreas e marítimas internacionais e interilhas, bem como da realização de eventos públicos, em espaços abertos ou fechados, “independentemente da sua natureza”.

Os restaurantes podem reabrir portas, mas o período de funcionamento está limitado até às 21:00, com proibição total do consumo em espaços abertos e “devendo a lotação dos mesmos ser reduzida em 1/3 da sua capacidade”.

Mantém-se interdito o funcionamento de todos os estabelecimentos de diversão noturna, de ginásios, academias, escolas de artes marciais e similares, permanecendo restritas as visitas a lares e centros que alberguem pessoas de terceira idade, a hospitais e outros estabelecimentos de saúde e a estabelecimentos prisionais.

Estas medidas serão “levantadas progressivamente, de acordo com a evolução da situação epidemiológica em cada ilha”, estabeleceu o decreto-lei do Governo cabo-verdiano de 17 de abril.

Nas restantes três ilhas habitadas, que registam 109 casos confirmados de covid-19, o estado de emergência vai continuar pelo menos até às 24:00 de 02 de maio.

Os 109 casos acumulados de covid-19 são distribuídos pelas ilhas de Santiago (55), Boa Vista (53) e São Vicente (01).

