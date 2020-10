País ultrapassa 8 mil casos de COVID-19 e soma um total de 90 óbitos

O número de óbitos causados pela COVID-19 no país subiu para 90 com mais dois óbitos registados ontem no Hospital Agostinho Neto e no Hospital Santa Rita Vieira, mais um óbito no concelho de Paul, na semana passada, cuja confirmação foi dada hoje. O país também contabiliza mais 132 casos positivos, totalizando 8033 infecções.

Segundo Jorge Barreto, os casos estão distribuídos pelos concelhos da Praia (48), Ribeira Grande de Santiago (4), São Domingos (7), Santa Catarina (3), São Salvador do Mundo (4), Tarrafal (1), São Miguel (1), São Filipe (28), Brava (5), Ribeira Grande de Santo Antão (1), Paul (1), Porto Novo (2), Sal (2) e Boa Vista (25). O país conta agora com 1106 casos activos. Também foram registadas 43 altas, das quais 21 foram na Praia, um em Ribeira Grande de Santiago, seis em Santa Catarina, uma em São Salvador do Mudo, duas em Tarrafal, 10 em São Filipe e duas em Santa Catarina do Fogo. “Tivemos a informação de dois óbitos. Um ocorrido no concelho da Praia, de uma pessoa do sexo feminino, 67 anos. É um óbito que ocorreu ontem no Hospital Agostinho Neto, mas estamos agora a contabilizá-lo para a estatística hoje. O outro ocorreu no Hospital Santa Rita Vieira e era de uma pessoa de 80 anos, também do sexo feminino. Foi-nos notificado hoje, de um óbito que tinha ocorrido no concelho de Paul, na semana passada, mas que estava pendente do resultado de confirmação de COID-19 e hoje tivemos essa confirmação”, informou Jorge Barreto, acrescentando que a taxa de letalidade global está em 1,1%. Das amostras que foram analisadas de ontem para hoje, explicou, os casos positivos apresentam 23% do total das amostras analisadas, o que indica que “ainda o vírus está a circular e bem e a epidemia ainda está em curso”. O país regista um total acumulado de 1235 casos o que representa uma taxa de incidência, nos últimos 14 dias, de 224 por 100 mil habitantes. Na Praia, o total acumulado, nas últimas duas semanas, é de 648 casos, correspondentes a uma taxa de incidência, de 381 por 100 mil habitantes. Cabo Verde passa a contabilizar 1106 casos activos, 6835 casos recuperados, 90 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 8033 casos positivos acumulados.

