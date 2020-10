Governo quer que as companhias aéreas operem normalmente para Cabo Verde

O Governo quer que as companhias aéreas voltem a operar normalmente para Cabo Verde. Para isso, o executivo está a negociar com países europeus e com os EUA na perspectiva de retomar a actividade turística particularmente nas ilhas do Sal e da Boa Vista.

A informação foi hoje avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, depois da assinatura de um protocolo relativo ao apoio extraordinário de Portugal para fazer face aos prejuízos causados pelas inundações e cheias de 12 de Setembro. Na ocasião, Luís Filipe Tavares recordou que Cabo Verde e Portugal tiveram, de Março até muito recentemente, um corredor aéreo com quatro voos semanais para as ilhas de São Vicente e Santiago. Agora, reiterou, os dois países vão retomar os voos normalmente. “ A TAP vai ter, nos próximos dias, voos regulares, diários, com Cabo Verde, estamos a negociar também com os outros países para que as outras companhias aéreas o possam fazer. A SATA já está a fazer esses voos, queremos também que a CVAirlines passe a fazer esses voos e isso vai depender das decisões em curso com o governo, mas acreditamos que vamos conseguir”, proferiu. O Governo, referiu, está ainda a negociar com outros países, pois segundo o ministro, quer além de servir a diáspora, abrir o país ao Turismo. É neste sentido, acrescentou, que o ministro dos Negócios Estrangeiros e o ministro do Turismo, Carlos Santos, enviaram, na semana passada, correspondências a todos os ministros do Turismo da União Europeia e a todos os ministros dos Negócios Estrangeiros na perspectiva de retomar a actividade turística, particularmente nas ilhas do Sal e da Boa Vista. “Queremos fazer voos para os EUA onde temos uma comunidade importante. Queremos servir toda a diáspora cabo-verdiana, mas também abrirmos o nosso país ao turismo, estamos a negociar com todos os países europeus”, anunciou. Durante a videoconferência, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva agradeceu ao governo cabo-verdiano por não ter parado de realizar os voos com Portugal, quando outros países não o fizeram. Assim, referiu, o corredor aéreo entre os dois países deveria ser de exemplo. Augusto Santos Silva declarou ainda que Portugal quer reforçar a linha aérea regular, que funciona com todas as cautelas que a pandemia acarreta designadamente em matéria de despistagem e de investigação de eventuais focos de contaminação.

