COVID-19: 15740 testes PCR realizados em Outubro, 2718 foram positivos

No mês de Outubro foram realizados 15740 testes PCR e houve um total de 2718 casos positivos. Neste momento, a taxa de reprodução, a nível nacional, é de 0,82 o que significa que em cada 100 habitantes 82 pessoas são infectadas.

Segundo Jorge Barreto, hoje o país registou 34 casos novos dos quais 25 foram na Praia, Santa Catarina de Santiago cinco, Santa Catarina do Fogo três e São Vicente com um. O país registou ainda 98 altas, sendo 61 na Praia, três em Ribeira Grande de Santiago, três em São Domingos, 14 em Santa Catarina de Santiago, um em São Salvador do Mundo, um em São Miguel, dois em São Lourenço dos Órgãos, cinco em São Filipe, seis em São Vicente e dois no Sal.

Actualmente há um um total acumulado de 8110 recuperados, o que representa cerca de 91% do total de casos notificados em Cabo Verde.Há 675 casos activos, o que representa 7,6% do total dos casos. Esse total de casos já notificados é de 8882 e 73% são de pessoas que não tinham sintomas ou então sintomas muito leves.

A taxa de letalidade global está em 1% e o total acumulado de óbitos é de 95 em todo o país.

Segundo aquele especialista em infecciologia, de 5 a 18 de Outubro trabalharam-se cerca de 7090 amostras das quais 1371 foram casos positivos, o que representa 19,3% do total das amostras analisadas e representa uma média de 98 casos positivos por dia.

De 19 a 1 de Novembro, foram analisadas 7149 amostras o que resultou em 1084 casos positivos que representam 15,3% do total das amostras analisadas. A média, nesse período é de 77 casos novos por dia.

“Parece que houve uma ligeira diminuição, mas como nós dizemos habitualmente, os dados, pelo menos da semana passada são dados provisórios, ainda poderá haver amostras pendentes desta semana. As amostras que foram analisadas de ontem para hoje são do dia 30 e 31, ainda com as amostras pendentes para serem analisadas temos de ver como é que vai ficar esta análise nos próximos dias”, frisou.

De forma geral, em todo o mês de Outubro, realizou-se um total de 15740 testes PCR e houve um total de 2718 casos positivos que representam 17,4% do total desses testes que foram realizadas e uma média de 87 casos por dia.

Taxa de Incidência

“Em relação a taxa de incidência nos últimos 14 dias, em comparação com os 14 dias anteriores, temos 915 casos novos nos últimos 14 dias. Nos 14 dias anteriores, de 5 a 18 de Outubro, houve um total de 1216 casos novos, o que no leva a uma taxa de incidência de 221 por 100 mil habitantes. Há uma diferença de 301 casos novos”, informou Jorge Barreto.

Nos últimos 14 dias, o concelho da Praia teve um total de 356 casos novos, com uma taxa de incidência acumulada de 209 por 100 mil habitantes. Comparando com os 14 dias anteriores, que era 649 casos novos e uma taxa de incidência de 381.

Em São Filipe, na semana epidemiológica 43 e 44, que são os últimos 14 dias, há um total acumulado de 217 casos, uma taxa de incidência de 1085 casos por 100 mil habitantes. Em relação aos 14 dias anteriores, esse total foi de 120 casos novos, uma taxa de incidência de 600 casos por 100 mil habitantes.

Em relação à Boa Vista que também teve um aumento de casos nas últimas quatro semanas, nos últimos 14 dias, teve um total acumulado de 60 casos novos e uma taxa de incidência de 315 por 100 mil habitantes. Nos 14 dias anteriores houve 91 casos e uma taxa de incidência acumulada de 478 por 100 mil habitantes.

No concelho do Paul, nos últimos 14 dias, registou-se um total de 47 casos positivos, uma taxa de incidência de 903 casos por 100 mil habitantes. Nas semanas anteriores houve um total 22 casos e uma taxa de incidência de 423 por 100 mil.

No Sal, nos últimos 14 dias houve um total de cinco casos novos e uma taxa de incidência de 12 casos por 100 mil habitantes. Nos 14 dias anteriores registou-se 9 casos e uma taxa de incidência de 21 por 100 mil habitantes.

“Em relação ao RT, taxa de reprodução, neste momento em Cabo Verde é de 0,82, para cada 100 pessoas estariam a infectar 82 outras pessoas. Isso parece nos indicar para uma tendência e estabilização ou até mesmo diminuição, embora ainda seja algo que nós tenhamos de dizer com muita cautela porque há ainda amostras pendentes para serem analisadas. Na Praia o RT está em 0,66 o que significa que cada 100 pessoas estaria a infectar 66 outras pessoas, também dando alguma pista de estabilização ou até mesmo de redução”, disse Jorge Barreto.