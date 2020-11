Governo aprova projecto de proposta de decreto-lei que permite prémio de seguro vencer depois de 60 dias

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, um projecto de proposta de decreto-lei que estabelece um regime excepcional e temporário, no âmbito da pandemia COVID-19, relativo ao pagamento de prémio seguro e aos efeitos da diminuição temporária do risco nos contratos de seguro decorrentes de redução suspensiva ou de suspensão de actividade. Ao invés de cinco dias, o prémio seguro passa a vencer depois de 60 dias.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da reunião, o ministro do Estado, dos Assuntos Parlamentares do Conselho de Ministros e ministro de Desporto, Elísio Freire, explicou que o Governo vai alterar para 60 dias o pagamento de prémio seguro.

Ou seja, vai se negociar com as seguradoras, no sentido de se encontrar um quadro de equilíbrio que permita aos operadores, neste caso os hiacistas, os taxistas, os operadores de transportes, poderem exercer a sua actividade coberto de um seguro, mesmo que não pague o prémio a tempo.

Entretanto, acrescentou que há um espaço temporal para o fazerem. Após 60 dias, o pagamento pode ser flexibilizado.

“É uma alteração muito importante que permite aos operadores económicos, nomeadamente hiacistas, taxistas, poderem continuar a sua actividade com o seguro. Esta medida é muito importante, essencialmente nas ilhas turísticas onde a quebra de actividade é evidente e muito forte, mas também, nos operadores nas várias ilhas, como sabem só há pouco tempo deixou que se possa utilizar a 100% as viaturas de circulação de passageiros”, declarou.

O Governo aprovou ainda o projecto de proposta de decreto-lei com medidas de simplificação e modernização administrativa necessárias à interacção digital entre as entidades empregadoras, os segurados, pensionistas e demais cidadãos nacionais, estrangeiros com a Entidade Gestora de sistema de protecção social obrigatório e confere igualdade de tratamento reconhecimento, dever pública aos serviços prestados, bem como aos documentos emitidos por via electrónica através do portal do Instituto Nacional de Providência Social(INPS).

A proposta de decreto-lei permite a todos os empregadores, que se relacionam com o INPS, possam ter um quadro legislativo “adequado” na relação via electrónica, no envio das folhas salariais, nos descontos, assim como permite uma relação directa entre os trabalhadores e o instituto.

“O INPS já tem um portal desde 2019, mas ainda não havia essa estrutura legal que permite aos empregadores e também aos trabalhadores esse relacionamento directo. Há necessidade de se mudar a filosofia, tendo em conta, por um lado a reforma administrativa, a modernização administrativa que o decreto legislativo veio a permitir com a aprovação da utilização legislativa no parlamento, em segundo lugar com a questão da pandemia”, explanou.

Basicamente, prosseguiu, a proposta de decreto-lei tem a ver com a inscrição dos trabalhadores, a declaração das remunerações , suspensão e secessão de vínculo laboral, permitindo com que esses actos possam ser executados, única e exclusivamente através de meios informáticos.

“E até final de Janeiro de 2021 crê-se que preferencialmente, quase obrigatoriamente será esse o meio a ser utilizado na relação com o INPS”, finalizou.