Filomena Gonçalves - o governo deu aval de 100 mil contos a Cabo Verde Airlines por causa da pandemia

O aval de 100 milhões de escudos que o governo deu à Cabo Verde Airlines é uma consequência da não realização de voos, devido à pandemia. A afirmação e da porta-voz da bancada parlamentar do MpD, Filomena Gonçalves, que falava esta manhã em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Filomena Gonçalves diz que a Cabo Verde Airlines tem compromissos que não pode deixar de cumprir, com destaque para os salários dos trabalhadores.

“Não está a conseguir realizar voos, tem compromissos, um dos compromissos fundamentais são os salários que tem de serem pagos. Nós sabemos que não obstante os aviões não estarem a operar há responsabilidades que tem de ser acudidas, e é neste sentido que portanto o governo fez muito bem, e avança com aval ". Explica.

Filomena Gonçalves comenta que a medida, de carácter excepcional, é tomada no quadro da pandemia.

“Nós temos que a COVID praticamente anulou tudo o que foi feito, nós temos um novo quadro mundial e Cabo Verde não é excepção a regra, nos sabemos que estas medidas são medidas excepcionais que se estão a ser tomadas no quadro da COVID, porque o governo tem a responsabilidade de acudir a todo e qualquer cabo-verdiano esteja a onde estiver, o centro deste governo são as pessoas, e nos faremos tudo para apoiar as pessoas lá onde é possível”, avança.

Durante a Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, que acontece a partir de quarta-feira, 11, será aprovado um conjunto de propostas legislativas, destacando-se a proposta de lei que altera o Estatuto da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC). Também estão previstas perguntas ao Governo, com o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.