Mais 47 novas infecções por COVID-19 em Cabo Verde nas últimas 24 horas

Cabo Verde registou esta sexta-feira mais 47 novas infecções por COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim diário da Direcção Geral de Saúde. O país passa a totalizar 9741 casos positivos acumulados.

Os casos positivos foram registados na Praia (27), Ribeira Grande de Santiago (4), Tarrafal de Santiago (1), São Filipe(6), Paul (1), Porto Novo (1) e São Vicente (7).

O concelho da Praia acumula 236 casos activos, seguido do concelho de São Filipe com 166 e São Vicente com 58.

Hoje, 70 pessoas tiveram alta, dos quais 16 na Praia, quatro em Santa Catarina, dois em São Salvador do Mundo, dois em Tarrafal, sete em Santa Cruz, um na Brava e São Lourenço dos Órgãos, respectivamente. 17 pessoas tiveram alta em São Filipe, dois em Santa Catarina do Fogo, seis em Ribeira Grande de Santo Antão e 12 em São Vicente.

O país passa a contabilizar 563 casos ativos, 9074 casos recuperados, 102 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 9741 casos positivos acumulados.