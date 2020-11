Cabo Verde somou hoje mais 82 novos casos, num universo de 321 amostras. O país passa a contabilizar 418 casos activos, num universo de 10.082 infecções.

De acordo com o Boletim Oficial do Ministério da Saúde, os casos positivos foram registados na Praia (22), São Lourenço dos Órgãos (16), São Filipe (41), Mosteiros (2) e Santa Catarina do Fogo (1).

26 pessoas tiveram alta na Praia, uma em Santa Catarina, duas em Santa Cruz, 27 em São Filipe, três em Mosteiros, um em Porto Novo e 13 em São Vicente, totalizando 73 recuperados.

O país contabiliza 9557 casos recuperados, 104 óbitos, 1 óbito por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 10082 casos positivos acumulados de COVID-19.