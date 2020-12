​Covid-19: 40 novos casos e 1 óbito. Ultrapassada a barreira das 11 mil infecções

Cabo Verde confirmou, nas últimas 24 horas, um total de 40 novos casos de infecção por SARS-CoV-2, ultrapassando a barreira dos 11 mil casos. Há mais um óbito associado à doença, segundo o boletim epidemiológico, emitido ao início da noite.

São Vicente lidera a lista de concelhos com mais novos casos confirmados, com 14 diagnósticos positivos. Foi também em São Vicente que ocorreu o óbito referido na actualização do Ministério da Saúde.

Segue-se São Filipe (Fogo), com 6 novos casos. O mesmo número de diagnósticos (6) foi confirmado no município vizinho, Santa Catarina do Fogo. Na mesma ilha, Mosteiros registou 3 novos casos de covid-19.

Em Santiago, São Miguel registou 5 análises com resultado positivo. Na Praia, há 1 novo caso. 1 nova infecção também confirmada em Ribeira Grande de Santiago, outra (1) em São Domingos, e mais uma (1) em Santa Cruz.

Na ilha mais a norte do arquipélago, foi confirmado um (1) caso positivo em Ribeira Grande de Santo Antão.

Na Boa Vista também há 1 novo caso de infecção pelo novo coronavírus.

No total, foram processadas 436 amostras. 45 pacientes receberam alta. Permanecem activos 383 casos (menos seis do que ontem).

Com os números de hoje, Cabo Verde passa a somar um total acumulado de 11.036 casos de covid-19, desde 19 de Março. Há 109 óbitos associados à doença. 10.451 pacientes tiveram alta, ao longo dos últimos meses. Das estatísticas da epidemia fazem parte 1 óbito por causas externas e 2 doentes transferidos para os seus países de origem.