Prisão Preventiva e TIR para suspeitos de tráfico de drogas em Picos e Sal

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção em flagrante delito, em Picos, São Salvador do Mundo, de três indivíduos suspeitos da prática de crime de tráfico de drogas. No Sal, a PJ deteve, também em flagrante delito quatro indivíduos suspeitos da prática de crimes de tráfico de drogas de alto risco, receptação e posse ilegal de arma.

De acordo com uma nota da PJ, a detenção em Assomada ocorreu na passada sexta-feira, 4, na sequência do cumprimento de um mandado de busca onde apreendeu 1916 gramas de cannabis.

Trata-se de três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 42 anos. Os detidos foram presentes, no dia seguinte, ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, que aplicou Prisão Preventiva a dois deles e TIR ao terceiro indivíduo, como medidas de coação.

Segundo a mesma fonte, no Sal a detenção ocorreu também em cumprimento de mandados de busca no sábado, 5.

Através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) a força policial apreendeu, em residências na localidade de Alto Santa Cruz, Espargos, cannabis, uma pistola, calibre 6,35 mm, uma mota 4, supostamente utilizada na prática de crimes; valores monetários, entre outros elementos com “interesse probatório importante”.

Nesta operação, a PJ deteve em flagrante delito, quatro indivíduos, sendo dois do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idades compreendidos entre os 32 e os 60 anos.

Os detidos foram presentes, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou como Prisão Preventiva a um deles e Apresentação Periódica e Proibição de se ausentar da ilha, aos restantes três.

Em ambas as operações a PJ contou com a colaboração da PN.