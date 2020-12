Há mais 44 casos de COVID-19

A Direcção Nacional de Saúde informou hoje, que num total 440 resultados analisados, somam-se 44 casos novos positivos. Há mais 31 recuperados.

Os casos novos surgiram na Praia (3), Santa Catarina (2), São Filipe (10), Mosteiros (6), Santa Catarina do Fogo (4), Ribeira Grande de Santo Antão (5), Paul (2), Porto Novo (4) e São Vicente (8).

São Filipe voltou a ser o município com mais casos activos, 56, seguido de São Vicente com 52, Mosteiros e Praia com 43 casos activos cada.

Quanto às recuperações 3 foram na Praia, 2 em São Domingos, e em São Miguel, 4 em Santa Cruz, 2 em São Filipe, 3 em Mosteiros, 7 em Ribeira Grande Santo Antão, 4 em Porto Novo e 4 em São Vicente.

O país passa a contabilizar 253 casos activos, 11134 casos recuperados, 110 óbitos por Covid-19, 3 óbitos por outras causas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 11502 casos positivos acumulados.